publié le 15/10/2020 à 17:32

Le 10 novembre prochain, Microsoft commercialisera la Xbox Series X et la Xbox Series S et donnera le coup d'envoi de la bataille des consoles de nouvelle génération, un match qui atteindra son paroxysme avec le lancement de la PlayStation 5 de Sony le 19 novembre avec les fêtes de fin d'année en ligne de mire.

À quelques semaines de l'événement, les contours des deux machines se font de plus en plus précis. À commencer par leurs interfaces qui se sont dévoilées récemment à la faveur de plusieurs vidéos publiées dans la presse spécialisée.

Plusieurs titres de la presse spécialisée dans l'actualité des jeux vidéo ont pu essayer la Xbox Series X pendant plusieurs jours. Ils ont eu l'autorisation de livrer leurs premières impressions ce jeudi 15 octobre. L'occasion de découvrir l'expérience utilisateur de la nouvelle console phare de Microsoft, comme le montre cette vidéo du site américain CNET.

De l'avis général, la Xbox Series X propose une interface dans la continuité de celle de la Xbox One. "Comme un féru d’Apple s’y retrouverait en changeant d’iPhone, le joueur Xbox navigue en terrain connu en passant d’une Xbox à l’autre", explique Numerama.

Les utilisateurs retrouveront leurs jeux, leurs sauvegardes et navigueront facilement au sein des menus en tuiles emblématiques de la console de Microsoft.

L'interface de la Xbox Series X Crédit : Cnet

Le plus gros changement réside dans les temps de chargements raccourcis. Une innovation rendue possible par l'utilisation d'un disque SSD plus véloce que les disques durs classiques des consoles précédentes. "Un jeu qui prenait une minute à lancer avec la Xbox One ne prend que 20 secondes sur la Series X", explique le journaliste Maxime Johnson.

Sony dévoile l'interface de la PlayStation 5

Pour mieux contrer son rival américain, Sony a choisi le même jour pour révéler les premières images de l'interface de la PlayStation 5. Le constructeur chinois a publié un article sur son blog accompagné d'une longue vidéo de démonstration donnant un premier aperçu de l'expérience utilisateur de sa future console.

> First Look at the PlayStation 5 User Experience

Les fans de la PlayStation ne seront pas surpris : les images montrent une interface très proche de celle de la PS4 avec un système de navigation similaire et des menus toujours très épurés.



Comme Microsoft, Sony met l'accent sur l'instantanéité des temps de chargement au démarrage d'un jeu ou pour passer d'un titre à l'autre, grâce, là encore, au disque SSD intégré à la console. Il sera par exemple possible de reprendre une partie en quittant le mode veille sans avoir à passer par le menu du jeu en effectuant une simple pression sur le bouton DualSense de la manette.

La manette de la PS5 permettra d'accéder rapidement aux jeux laissés en veille Crédit : Sony

Sony met aussi en avant les "Activités", une fonction permettant de découvrir des aides, des astuces de gameplay et d'accéder directement à des niveaux et défis spécifiques des jeux. Certaines activités pourront s'afficher en surimpression pour obtenir un aperçu in game sans avoir à lancer le jeu.



Sony précise qu'il ne s'agit que d'un premier aperçu et que l'interface est susceptible de subir quelques modifications avant que les joueurs puissent la découvrir par eux-mêmes le mois prochain.