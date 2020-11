publié le 10/11/2020 à 07:29

Une nouvelle page du jeu vidéo s'ouvre ce mardi 10 novembre avec le lancement de la Xbox Series X et la Xbox Series S de Microsoft, neuf jours avant l'arrivée de la PlayStation 5 et sa Digital Edition chez Sony.

Ces consoles de nouvelle génération promettent des performances dignes de certains PC avec des temps de chargement réduits et des animations plus fluides dès à présent et des graphismes de plus en plus réalistes pour les propriétaires de téléviseurs 4K et les jeux de demain.

Mais tout le monde ne pourra pas en profiter dans l'immédiat. La baisse des capacités de production d'appareils électroniques dans le contexte de la pandémie, les mesures locales de confinement et les volumes volontairement limités mis en vente par les deux constructeurs annoncent une distribution compliquée jusqu'aux fêtes de fin d'année et après.

Seule la Xbox Series S est encore disponible

Prises d'assaut dès l'ouverture des précommandes, la PS5 et la PS5 Digital Edition ne seront pas disponibles en magasin au lancement de la console le 19 novembre. Sony a invité les futurs acquéreurs de la console à privilégier les commandes en ligne. Mais les stocks sont épuisés chez la plupart des revendeurs.

Les personnes qui ont précommandé la console pourront aller la récupérer en magasin en respectant les règles sanitaires mises en place par les distributeurs. Les revendeurs ont commencé à prévenir les clients éligibles au retrait de leur machine par courriel. Les autres devront patienter en fonction des réapprovisionnements.

Même si la Xbox Series X est aussi en rupture de stocks, la situation est un peu moins tendue chez Microsoft. Malgré le confinement, les équipes françaises de Xbox ont assuré que leurs consoles de nouvelle génération seront livrées dans les temps pour Noël. La seule incertitude concerne leur distribution le jour J du fait des restrictions mises en place par le gouvernement. Il est toujours possible de trouver la Xbox Series S, qui propose une expérience next-gen à 299 euros avec quelques concessions sur la puissance.