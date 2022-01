Wordle : comment jouer à Sutom, la version française du jeu en ligne du moment

Cinq lettres et seulement six essais pour découvrir un mot chaque jour. Telle est la formule de Wordle, le jeu en ligne dont la popularité vient d'exploser ces derniers jours. Proche du célèbre jeu télévisé Motus de France 2, il a rendu accro des centaines de milliers d'Américains depuis son lancement en fin d'année avant de commencer à séduire les Français, aujourd'hui nombreux à partager leurs résultats quotidiens sur les réseaux sociaux avec le hashtag #wordle.

Ce jeu gratuit a été conçu par un ingénieur en informatique qui n'a pas souhaité le monétiser. Il est accessible sur mobile et sur ordinateur à l'adresse www.powerlanguage.co.uk/wordle et ne figure sur aucun magasin d'applications. Mais son succès a forcément donné des idées à de nombreux développeurs qui ont repris le principe pour proposer des copies sur l'App Store et le Play Store Android. Attention, donc, si vous téléchargez une application se faisant passer pour Wordle, il est possible qu'il s'agisse d'un programme malveillant ou qu'on vous demande de payer pour accéder à certaines fonctionnalités. Les magasins d'application ont déjà commencé à faire le ménage parmi ces copies.

Autre écueil pour les internautes français, Wordle est un jeu anglophone qui nécessite de jongler avec des mots dans la langue de Shakespeare. Le succès du jeu original a toutefois inspiré une version française, Sutom, Motus à l'envers, qui permet de jouer avec des mots du Larousse et qui reprend les règles du jeu télévisé. Là encore, le jeu n'est pas présent sur les boutiques d'applications officielles. Il faut se rendre sur le site officiel de Sutom depuis un navigateur Internet sur ordinateur ou sur mobile. Sutom pousse le concept un peu plus loin en proposant chaque jour un mot de 6, 7, 8 ou 9 lettres à découvrir quand le jeu initial ne dépasse pas les cinq lettres.