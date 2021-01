Wikipédia : l'encyclopédie en ligne fête ses 20 ans

publié le 13/01/2021 à 09:00

Wikipédia fête ses 20 ans cette semaine. L'encyclopédie aux 500 millions de visiteurs par mois fonctionne grâce à un modèle économique original. Wikipédia commence avec l’histoire d’un entrepreneur américain Jimmy Wales. Il a 34 ans et a déjà fait des affaires. Il décide de s’associer avec un philosophe. Ensemble, ils vont créer une encyclopédie, qui ne serait pas un vieil ouvrage poussiéreux, mais bien un recueil en ligne, géré par des internautes bénévoles.



L'idée est originale et assez révolutionnaire. Mais au début, le projet ne fonctionnait pas. Ça s’appelait "Nupedia", et à chaque modification, il fallait s’envoyer des mails et cela prenait des heures. Et au bout d’un an, le site, uniquement en anglais, ne comptait qu’une vingtaine de fiches, c'était donc assez laborieux. Les fondateurs ont alors l’idée d’un programme qui permet de modifier les textes directement en ligne, c’est ce qu’on appelle un "wiki", Wikipédia est donc né !

Economiquement, comment fonctionne Wikipédia ?

Comme aucun autre géant du net, Wikipédia c’est 100.000 contributeurs par jour. Tout le monde peut modifier un article gratuitement et sans pub. Ce n’est pas une entreprise commerciale. Les financements de Wikipédia proviennent uniquement de dons, privés ou publics.

Ce qui explique que malgré sa visibilité incroyable, tout le monde est déjà allé une fois sur une page Wikipédia. C’est le cinquième site le plus visité au monde derrière Google et Facebook. Malgré cette audience, le co-fondateur Jimmy Wales, est le seul des gérants les plus puissants du numérique, à ne pas être milliardaire.

Wikipédia a été accusé d'être peu fiable, est-ce un défaut du site ?

C’est surtout un défaut des premières années qui a été corrigé en partie, par l’arrivée de bandeaux d’alertes. Ce sont des des bandeaux pour dire "attention cet article ne cite pas ses sources". Pour écrire il faut effectivement des sources, des études scientifiques, des papiers dans la presse par exemple.

Wikipédia s’est aussi doté de robots qui traquent les gros mots et de toute une communauté de bénévoles, connectés 24h sur 24, qui observent, vérifient et peuvent corriger. C’est une grosse machine qui a besoin de peu d’argent. C’est même un" joyeux bazar" sur certains articles avec d’intenses débats sur tout et n’importe quoi.

Par exemple avec la question "doit-on dire "endive" ou "chicon" ? Ce débat a duré des mois, avec des statistiques et des Belges s’y sont mis, ainsi que des Suisses, et les contributeurs du Nord. Finalement l’article s’appelle "endive ", et dans la description on lit "appelée aussi chicon".

Wikipédia a contribué au développement des savoirs

Ces derniers mois, les pages sur la crise Covid ont reçu des centaines de millions de visites. Avec d’intenses corrections, le contenu évolue en temps réel. Parfois, on apprend à peine la mort d’une personne célèbre, qu’elle est parfois déjà en ligne sur Wikipédia. D’ailleurs au cours des dernières 24 heures, la page française la plus modifiée a été celle de Georges Pernoud, le présentateur de Thalassa.

Évidemment tout n’est pas parfait, et il y a toujours des petits malins ou des agences de communication pour détourner l’encyclopédie. Mais 20 ans après sa création. Wikipédia a largement contribué au développement des savoirs, en temps réel, gratuitement, et dans des foyers du monde entier.

