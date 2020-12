Panne de Google : un expert en cybersécurité revient sur cette perturbation inédite

publié le 15/12/2020 à 06:59

Ni YouTube, ni Gmail, ni Google Drive : ce lundi 14 décembre, pendant de longues minutes, le monde a fait face à une panne géante des services Google. L'incident apparaît peu avant 13h, et sème la panique sur les réseaux sociaux.



"À première vue, tout refonctionne bien", rassure Damien Bancal, "quand on se connecte dans un produit Google, il faut fournir un identifiant et un mot de passe, ce qui ne fonctionnait plus. On ne pouvait plus rentrer dans une porte fermée par une serrure en panne".

La cause de cet incident reste pour l'heure inconnue, et Google a d'ailleurs lancé une enquête à ce propos. "Personne ne sait pourquoi, confirme Damien Bancal, ça peut tomber en panne avec un petit grain de sel".

En plus des difficultés créées par cette panne, d'autant plus que des millions de personnes à travers le monde se trouvent en télétravail, d'autres motifs d'inquiétude sont apparus : s'agissait-il d'une cyberattaque, et nos données conservées par Google sont-elles en danger ? "On a eu énormément de cas en informatique où un petit bug faisait fuiter des informations", répond Damien Bancal, "ça reste que de l'informatique, donc on en sait rien".