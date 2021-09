WhatsApp va enfin proposer les réactions aux messages

Il sera bientôt possible de réagir aux messages sur WhatsApp à l'aide d'un simple emoji. Proposé sur la majorité des réseaux sociaux, le système permettant de réagir rapidement à un message sans avoir à y répondre devrait bientôt être déployé sur la messagerie chiffrée de Facebook qui est l'une des dernières à ne pas proposer cette option à ses utilisateurs.

C'est le site spécialisé dans l'univers de WhatsApp WABetainfoqui a découvert ce changement à venir dans la dernière version bêta de la messagerie. La fonctionnalité serait en cours de développement et devrait être déployée dans une future mise à jour sur Android et iOS.

Selon les visuels publiés par le blog spécialisé, l'interface du système devrait être très proche de celle utilisée sur Messenger avec une liste d'emojis prédéfinis qu'il sera possible d'apposer à un message pour exprimer sa joie, son amour ou sa déception, notamment. Le détail des options proposées par WhatsApp n'a pas filtré. On ne sait pas s'il sera possible de personnaliser la liste.

WhatsApp va bientôt permettre de réagir aux messages Crédit : WABetinfo