WhatsApp : cette nouvelle fonctionnalité qui rend l'application plus pratique

La plateforme de messagerie appartenant à Facebook travaille actuellement sur une mise à jour de son mode picture-in-picture, qui rendrait l'usage de WhatsApp plus simple lorsque les propriétaires d'un smartphone Android utilisent d'autres applications.

Grâce à ce mode il est possible de garder un œil sur ses conversations et de regarder des vidéos envoyées depuis Instagram, Facebook voire même YouTube, sans quitter le chat. Selon les informations de WABetaInfo, relayées par PhonAndroid, le picture-in-picture va connaître des améliorations significatives.

Jusqu'alors, pour mettre la vidéo en grand écran ou sur pause, il était nécessaire d'appuyer sur le média en cours de lecture. Après cette nouvelle mise à jour, qui arrivera d'abord sous la version bêta 2.21.22.3, une nouvelle barre de contrôle permettra d'accéder plus facilement à ces interactions tout en ajoutant les options “Regarder plus tard” et “Partager”. Ces nouveautés ne s'appliquent pas aux utilisateurs d'iOS, qui n'ont pas accès au mode picture-in-picture.