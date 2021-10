Apple lance une étonnante chiffonnette à 25 euros pour nettoyer l'écran de ses produits

Elle n'a pas été annoncée lors de la keynote lundi soir mais elle fait beaucoup réagir. Dans la foulée de la conférence qui a vu Apple lever le voile sur les MacBook Pro les plus puissants jamais créés et sur la troisième génération des AirPods, le groupe technologique a ajouté une série d'accessoires à son catalogue. Parmi eux figure une surprenante chiffonnette flanquée du logo de la pomme croquée pensée pour nettoyer l'écran des appareils de la marque vendue pour la modique somme de 25 euros.

Pas de connectique ni de concours de puissance ici, ce chiffon est simplement "constitué d'un matériau non abrasif doux au toucher" et permet de nettoyer "n’importe quel écran Apple, y compris ceux en verre nano‑texturé, de façon efficace et sûre", promet la marque à la pomme. La société va même jusqu'à lister les appareils compatibles avec l'accessoire, à savoir tous les produits Apple dotés d'un écran.

Ce n'est pas la première fois qu'Apple ajoute un chiffon à son catalogue. La marque avait déjà lancé une chiffonnette dédiée au nettoyage de son écran Pro Display XDR, vendu en option avec le Mac Pro. Mais le chiffon était fourni à l'achat de l'écran. Pour les autres produits, l'entreprise se contentait jusqu'ici de conseiller l'utilisation d'un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux, comme les chiffons pour lunettes.

Apple n'a pas communiqué sur ce que sa chiffonnette faisait de plus qu'un tissu en microfibre classique. Si le prix de l'accessoire vous paraît délirant, il est toujours possible de trouver des packs de 25 chiffonnettes pour environ 15 euros sur les sites de vente en ligne.