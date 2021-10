Le styliste Olivier Rousteing, gravement brûlé, raconte son accident

Le célèbre styliste français Olivier Rousteing a profité de la fin de la fashion week de Paris pour faire une révélation bouleversante à son sujet. Sur Instagram ce samedi 9 octobre, le directeur artistique de Balmain a partagé une photo de lui visiblement brûlé au visage et sur tout le haut du corps. Photo accompagnée d'un long message, expliquant les circonstances de son accident et les raisons pour lesquelles il a caché sa convalescence.

L'accident date d'il y a un an. "Je me sens enfin prêt à partager ça. Je l'ai caché pendant trop longtemps et il est temps que vous sachiez. Il y a exactement un an, la cheminée de ma maison a explosé. Je me suis réveillé le lendemain matin à l’hôpital Saint-Louis de Paris", raconte Olivier Rousteing dans le message accompagnant sa photo.

Ne manquant pas de remercier l'équipe médicale qui a pris soin de lui, le directeur artistique de Balmain admet avoir voulu garder le secret le plus longtemps possible. "Pour être honnête, je n'étais pas vraiment sûr de la raison pour laquelle j'avais si honte. Peut-être cette obsession de la perfection pour laquelle la mode est connue et mes propres insécurités", écrit-il.

Si aujourd'hui, le styliste va mieux, il raconte avoir travaillé "nuit et jour pour oublier et créer toutes ces collections, essayant de laisser le monde rêver de mes collections et à la fois cacher les cicatrices avec des masques, des colliers, des longues manches et d'innombrables bagues", confie-t-il, assurant avoir réalisé le "pouvoir des réseaux sociaux sur lesquels on peut révéler uniquement ce que l'on veut montrer."

Olivier Rousteing, âgé de 36 ans, assure commencer un nouveau chapitre, "avec le sourire aux lèvres et un cœur plein de gratitude".