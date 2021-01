WhatsApp bat des records pour le Nouvel an avec la pandémie

publié le 04/01/2021 à 14:26

L'application de messagerie WhatsApp a battu des records d'utilisation à l'occasion du réveillon du Nouvel an, un succès prévisible alors que les célébrations de fin d'année ont été placées sous le signe de la distanciation sociale dans la majorité des pays en proie à la pandémie de coronavirus.

Selon les chiffres avancés par Facebook, l'application au logo vert a enregistré plus de 1,4 milliard d'appels audio et vidéo dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021. Le service racheté par Facebook en 2014 contre 19 milliards de dollars établit ainsi un nouveau record de fréquentation sur 24 heures.

Le groupe de Mark Zuckerberg précise que ces chiffres sont en hausse de 50% par rapport au réveillon de l'année précédente et que l'application Messenger a également battu un record du nombre d'appels vidéo en groupe aux États-Unis.

Les contraintes relatives à la pandémie de coronavirus ont poussé de nombreuses personnes éloignées de leurs proches à se retrouver en ligne. Facebook souligne que les premiers jours de la pandémie en mars avaient déjà généré des pics de trafic supérieurs à ceux du réveillon du 31 décembre en temps normal.

Fondé en 2012, WhatsApp compte aujourd'hui plus de deux milliards d'utilisateurs et revendique plus de 100 milliards de messages échangés chaque jour à travers la planète. En moyenne, WhatsApp et Messenger cumulent 700 millions d'appels vidéo au quotidien.