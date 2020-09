Une étude britannique révèle la dimension du requin préhistorique, le mégalodon

publié le 06/09/2020 à 03:42

Dans une récente étude faite pas les universités de Bristol et de Swansea, plusieurs scientifiques ont pu déterminer la taille exacte de l'Otudus Megalodon, une espèce éteinte de requins qui vivait il y a entre 23 et 3,6 millions d'années.

Dans des travaux précédents, la longueur de celui qu'on appelle aussi le mégalodon, avait été estimée à 6 mètres, rappelle The Guardian. Or, cette nouvelle étude montre que la taille du requin pouvait parfois atteindre 16 mètres il était alors doté d'une tête d'environ 4,65 mètres de long, d'une queue de près de 3,85 mètres de long et surtout, d'une nageoire dorsale d'1,62 mètre, soit plus ou moins la taille d'un humain.

D'autre part, durant leur étude, les scientifiques ont voulu savoir si certaines espèces vivantes changeaient de proportion à mesure qu'elle grandissaient, et cela ne semble pas être le cas : "Cela signifie que nous pouvions simplement prendre les courbes de croissance des cinq formes modernes et projeter la forme globale à mesure qu'elles deviennent de plus en plus grandes - jusqu'à une longueur de corps de 16 mètres", souligne Jack Cooper de l'Université de Bristol.