Twitter paralysé par une nouvelle panne mondiale

RÉCIT - Elon Musk : le rachat historique de Twitter par l'homme le plus riche du monde

Impossible d'utiliser Twitter à la mi-journée ce mercredi 1er mars. La plateforme américaine est paralysée par une panne qui affecte ses services sur son site et son application dans plusieurs pays depuis environ 11h du matin.

L'accès au réseau social n'est pas coupé, mais les tweets ne s'affichent plus, renvoyant vers un message d'erreur, ou restent bloqués aux publications de la fin de matinée. Il est toujours possible d'accéder aux profils des utilisateurs, mais ces derniers ne s'actualisent plus.

D'après le site DownDetector, des milliers de signalements ont été recensés dans le monde entier, notamment en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou au Japon.

Twitter n'a fait aucun commentaire sur ce problème technique. Le réseau social a déjà été confronté à plusieurs pannes ces dernières semaines, empêchant les utilisateurs d'accéder au site ou à l'application.

Ces difficultés interviennent dans une période sensible pour Twitter. Cinq mois après son rachat par Elon Musk, l'entreprise peine toujours à trouver la formule qui lui permettra de devenir rentable. Outre le lancement d'une formule payante par abonnement, le milliardaire a licencié de nombreux salariés, dont certains parmi les équipes chargées de la maintenance technique de la plateforme, ce qui peut expliquer les problèmes répétés rencontrés par le réseau ces dernières semaines.

