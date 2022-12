Twitter : les comptes certifiés avant Elon Musk bientôt privés de badge bleu ?

D'ici quelques semaines, les comptes certifiés de Twitter vont peut-être devoir mettre la main à la poche s'ils souhaitent conserver leur badge bleu. Alors que le réseau social vient de relancer son nouvel abonnement payant à Twitter Blue, qui donne notamment accès à un compte certifié contre 8 à 11 dollars par mois, le nouveau patron de la plateforme Elon Musk a indiqué que les anciennes certifications seront retirées dans les prochains mois aux utilisateurs qui ne souhaitent pas s'acquitter de cette somme.

"Dans quelques mois, nous allons supprimer toutes les anciennes coches bleues. La façon dont ces badges ont été obtenus était corrompue", a estimé le milliardaire sur Twitter le 12 décembre.

Ce changement de dogme est désormais visible sur Twitter. Avant le 12 décembre, on pouvait lire sur la plateforme au sujet d'un compte certifié d'une personnalité publique que son compte était "certifié parce qu'il est considéré comme notable dans la catégorie des actualités, du gouvernement, du divertissement ou d'un autre domaine spécifique". Depuis plusieurs heures, une nouvelle formule est en vigueur : "Ce compte est certifié depuis un certain temps, il n'est peut-être plus notoire". À l'heure où était publié cet article, la formule n'était cependant pas visible pour tous les utilisateurs, signe d'un déploiement partiel.

Elon Musk déterminé à imposer Twitter Blue coûte que coûte

Même si une nouvelle volte-face dans ce dossier n'est pas à exclure, Elon Musk semble ne plus vouloir laisser le choix aux utilisateurs de Twitter : à l'avenir, la seule façon de disposer d'un compte certifié sera de payer l'abonnement à Twitter Blue. Le milliardaire espère ainsi générer une nouvelle source de revenus pour la plateforme en mal de rentabilité.

La disparition des comptes certifiés de personnalités d'intérêt public, comme les journalistes, les activistes ou les associations, risque toutefois d'altérer l'authenticité des informations qui circulent sur la plateforme. Jusqu'ici, l'obtention d'un badge bleu était le fruit d'un processus de vérification opéré par Twitter qui passait au crible les preuves de l'activité publique des utilisateurs. Il suffira désormais de payer 8 dollars et de fournir un numéro de téléphone pour seule vérification. La première phase de lancement de Twitter Blue avait d'ailleurs été marquée par de nombreuses usurpations de comptes de célébrités ou d'entités publiques.



Après plusieurs essais, Elon Musk a relancé en début de semaine son nouvel abonnement payant à Twitter. Outre l'accès à une coche bleue, Twitter Blue offre la possibilité de modifier des tweets, de télécharger des vidéos en 1080p et d'être moins exposé aux publicités. Le nouvel abonnement coûte 8 dollars par mois si les utilisateurs souscrivent via le site web, et 11 dollars par mois s'ils passent par l'application mobile d'un appareil de la marque Apple (iPhone ou iPad), Twitter souhaitant visiblement répercuter la commission de 30% prélevée sur les achats et les abonnements mobiles par Apple.

