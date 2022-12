Obsolescence programmée : Apple de nouveau épinglé pour ses iPhones

La firme américaine Apple a été épinglée une nouvelle fois par l'association Halte à l'obsolescence programmée pour ses iPhones. L'association, qui avait déjà fait condamner le géant de la tech sur un autre dossier, l'accuse d'avoir conçu un système qui empêche la réparation de ses smartphones par des boutiques non-agréées.

Dans ces boutiques, le changement de l'écran, de la batterie ou de la caméra de votre iPhone coûte souvent moins cher. Ce sont pourtant exactement les mêmes composantes, mais l'association soupçonne le logiciel des iPhones de rejeter ces pièces non-officielles. Ce qui cause de nombreux dysfonctionnements. Cela permet à Apple de se rendre indispensable pour la réparation de ses téléphones, mais aussi de pousser les consommateurs à acheter un nouveau modèle.

Cela pose deux problèmes, économique et écologique, selon Laetitia Vasseur, cofondatrice de l'association. "80% de l'empreinte environnementale d'un smartphone est au niveau de sa fabrication. Donc, plus on va pouvoir le réparer, plus on va pouvoir faire un gain écologique très fort. Pour le consommateur évidemment, ça peut être beaucoup moins cher que de racheter un téléphone neuf et en particulier un iPhone". Ce double enjeu est d'autant plus important qu'en France ce sont 4 millions d'iPhones qui sont vendus chaque année.

