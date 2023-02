ChatGPT : le créateur du logiciel sort un outil permettant de détecter ses propres textes

Cela fait plusieurs semaines que ChatGPT, le chatbot développé par OpenAI, fait parler de lui. Les professeurs de lycées, collèges et universités critiquent cette nouvelle intelligence artificielle qui permet de générer du texte en fonction d'une demande textuelle. En effet, les professeurs font face à une recrudescence de devoir écrit par ChatGPT. Mais OpenAI avait pensé à tout, ils viennent de sortir un logiciel permettant de repérer les textes écrit par une intelligence artificielle, notamment ChatGPT.

Le programme publié par OpenAI, nommé "AI Text Classiffier", donne deux appréciations différentes en fonction du texte entré : "probablement" et "possiblement" écrit par une IA. Mais OpenAI reconnaît que son programme n'est pas parfait : "Classifier n’est pas toujours juste. Il peut se tromper sur des textes écrits par des humains et sur des textes écrits par des IA". De plus, le programme ne fonctionne que pour des textes de moins de 1000 signes, soit des textes relativement longs.

"Nous vous recommandons d'utiliser le classificateur uniquement pour le texte en anglais. Il fonctionne nettement moins bien dans d'autres langages et il n'est pas fiable sur le code", écrit encore OpenAI sur son site. La journaliste Aurore Gayte de Numerama a pu démontrer les inconsistances de "Classifier" à travers plusieurs tests.

