Coup dur en perspective pour la plateforme de streaming Twitch. Le service de diffusion de vidéos en direct - popularisé en France en début d'année par les "lives" du journaliste Samuel Étienne et ses interviews de responsables politiques - pourrait avoir fait l'objet d'un piratage conséquent.

Selon le site spécialisé dans l'actualité des jeux vidéo VideoGamesChronnicles, un pirate prétend avoir intercepté l'intégralité du code source et des informations confidentielles de la plateforme de streaming. L'utilisateur a publié un fichier de 125 Go sur le forum 4Chan, expliquant vouloir "susciter plus de disruption et de compétition dans le monde de la diffusion vidéo en direct" car "la communauté de Twitch est un cloaque toxique et dégoûtant".

Twitch n'a pas encore réagi officiellement à l'incident. Mais une source de l'entreprise aurait confirmé l'authenticité de la fuite auprès de VideoGamesChronicles, expliquant que les données ont vraisemblablement été collectées lundi 4 octobre. Selon les premières constatations des experts qui ont commencé à analyser l'archive, les informations semblent bien réelles.

Si vous êtes inscrit sur Twitch, changez votre mot de passe

L'ampleur de la fuite de données semble considérable. Le fichier contiendrait l'intégralité du code source de l'application, dont l'historique des commentaires depuis le lancement de la plateforme en 2011, les relevés de paiements envoyés aux streamers depuis 2019, toutes les données techniques nécessaires au fonctionnement du service sur mobile, Web et consoles, des informations relatives à un futur projet de chat pour le jeu vidéo et des informations relatives à des audits de piratage menés en interne.

Selon plusieurs utilisateurs qui affirment avoir eu accès à l'archive, le fichier comprend également des mots de passe chiffrés et les informations bancaires des utilisateurs qui ont enregistré une carte bleue pour rémunérer des streamers.

En attendant d'avoir la certitude que ces informations sont bien contenues dans l'archive, il est plus prudent de modifier rapidement votre mot de passe - ainsi que sur les autres sites où vous utilisez le même - et de désactiver les moyens de paiements en ligne (carte bancaire, compte Paypal) dans les options de l'application. Il est aussi conseillé d'activer la double authentification en liant votre compte à votre mail ou votre numéro de téléphone pour augmenter sa sécurité.