TikTok, Snapchat, Instagram... Pourquoi les adolescents sont-ils si accros à ces applications ?

Ils scrollent, swipent des petites vidéos qu'ils font défiler avec leur pouce. Les adolescents ont le nez collé sur les applications TikTok, Snapchat et Instagram. Ils y trouvent des utilisations multiples : se divertir avec des danses ou des scènes humoristiques, trouver des recettes de cuisine "faciles et rapides" ou encore des explications de professeurs... "Quand c'est vraiment drôle, on partage", affirme un adolescent.

Ils différencient ces applications de vidéos courtes des autres modèles considérés comme obsolètes. "Quand on voit des vidéos sur TikTok, ça donne envie. Mais Youtube, ça parle trop", compare une adolescente. Un camarade juge que 5 minutes de vidéo, "c'est trop". Car ces adolescents "swipent" très vite et surtout dès qu'un contenu ne retient pas leur attention.

En revanche, ils postent très peu sur ces réseaux sociaux pour se protéger. "Des gens ne vont pas aimer et te rabaisser", déplore l'adolescente. Ils le font aussi en cachette de leurs parents, pour éviter qu'ils ne s'énervent. Certains bloquent d'ailleurs leurs paternels : "j'ai peur de faire quelque chose qu'ils vont pas aimer", lâche l'adolescente. Une autre a son père qui est très présent sur les réseaux pour la pister. Mais elle juge son utilisation gênante, comme celle de beaucoup d'adultes, considérée comme décalée avec leur univers et manquant de "professionnalisme". "Prendre en photo son assiette, ce n'est pas très intéressant", assène l'un d'eux.

Lucides sur leur utilisation (voire addiction) à ces applications, ils reconnaissent perdre un temps fou à regarder ces vidéos. "Parfois, je me retrouve à regarder des Reels pendant 1h ou 2h, alors que ce n'est pas ce que je voulais faire", avoue un ado. "Le week-end, j'y passe parfois 8h par jour", va plus loin un autre jeune. Mais aucun n'est, pour autant, prêt à raccrocher.

