Paris Games Week : comment la France tire-t-elle son épingle du jeu ?

Le sujet du jour. Après deux éditions annulées à cause de la pandémie, la Paris Game Week est de retour mercredi 2 novembre 2022 et ce, jusqu'au dimanche 6 novembre 2022. Inaugurée par la ministre de la culture Rima Abdul Malak, le grand salon a pu rouvrir ses portes épaulé par les plus grands constructeurs : Microsoft, Sony et Nintendo.

Une occasion pour la France de démontrer sa puissance dans l'univers du jeu vidéo sur la scène mondiale. Une industrie majeure dans l'économie française à ne pas ignorer. Cette dernière comptabilise environ 12 mille emplois, a constitué 5,6 milliards de chiffre d'affaires en 2021 et rassemble une communauté de joueurs de plus en plus nombreux. 37 millions de Français déclarent jouer au jeu vidéo.

Pourquoi on en parle ? Que représente le jeu vidéo dans le secteur de l'emploi en France ? Quelles sont les tranches d'âge les plus concernées ? Quels sont les blockbusters français ?

Citation. "C'est tout simplement le premier loisir des Français et de loin, la première industrie culturelle en France. On compte plus 5,6 milliards de chiffre d'affaires en 2021, on est très très loin des chiffre d'affaires du cinéma qui tournent autour de 2 milliards et celui de la musique on compte moins d'un milliard. C'est un vrai secteur économique. Ça englobe à la fois les créateurs, les éditeurs mais aussi autour de la commercialisation, du marketing, de la vente, de la promotion. Il y a un écosystème énorme autour du jeu vidéo", explique Guillaume Delalande, journaliste tech à M6.



