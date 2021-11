Thomas Pesquet : toutes les images de son retour sur Terre cette nuit

Thomas Pesquet a pris place à bord du vaisseau Crew Dragon aux côtés de Megan McArthur et Shane Kimbrough, et l'astronaute de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) Aki Hoshide

Thomas Pesquet et les membres d'équipage ont été récupéré par un navire après avoir amerri au large de la Floride Crédits : AUBREY GEMIGNANI / NASA / AFP

Le vaisseau spatial a réussi un amerrissage parfait, pile à l'heure et par une météo clémente Crédits : AUBREY GEMIGNANI / NASA / AFP

Thomas Pesquet a pris place à bord du vaisseau Crew Dragon aux côtés de Megan McArthur et Shane Kimbrough, et l'astronaute de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) Aki Hoshide Crédits : AUBREY GEMIGNANI / NASA / AFP

Mission réussie pour SpaceX et la Nasa. Après six mois en orbite à bord de l'ISS, Thomas Pesquet et l'équipage de la mission Crew-2 ont amerri dans la nuit dans le Golfe du Mexique.

Retardé à plusieurs reprises depuis le début du mois en raison de mauvaises conditions météo, le retour sur Terre des spationautes a finalement été enclenché lundi soir. Thomas Pesquet, Megan McArthur, Shane Kimbrough et Akihiko Hoshide ont pris place à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX qui s'est détachée de l'ISS peu après 20 heures pour entamer une redescente périlleuse vers la Terre.

Après un voyage de plusieurs heures, le vaisseau spatial a pénétré dans l'atmosphère, freiné par quatre immenses parachutes, avant d'amerrir mardi matin à 4h33 au large de la Floride. La capsule a ensuite été récupérée par un navire positionné à proximité.

Capitaine de l'expédition, Thomas Pesquet est le dernier à s'être extrait de l'engin. Affaibli par le périple et marqué par la mission, le Français de 43 ans a fait plusieurs signes, les pouces levés, pour indiquer que tout allait bien, avant d'être embarqué par un brancard avec ses coéquipiers pour effectuer des examens de routine. Ils sont actuellement en vol vers Houston, en direction du centre spatial de la Nasa.