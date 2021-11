Retour sur Terre réussi pour Thomas Pesquet avec SpaceX

Retour sur Terre réussi pour Thomas Pesquet. Après six mois en orbite, l'astronaute français a quitté la station spatiale internationale dans la soirée du lundi 8 novembre et a amerri au large de la Floride ce mardi matin. Le retour sur Terre de Thomas Pesquet et des trois astronautes Akihiko Hoshide, Shane Kimbrough et Megan McArthur a été décalé à plusieurs reprises ces derniers jours en raison notamment des mauvaises conditions météo dans la zone d'amerrissage.

La capsule Crew Dragon s'est détachée de l'ISS avec les quatre spationautes à son bord à 20h05, heure française, ce lundi 8 novembre. Le vaisseau a mis plusieurs heures avant de pénétrer dans l'atmosphère de la Terre pour amerrir dans l'océan au large de la Floride vers 4h30 heure française. L'amerrissage est une première pour Thomas Pesquet.

Lors de sa précédente mission en 2016-2017, le Français avait atterri dans les steppes kazakhes avec un Soyouz russe. Freinée par l'atmosphère terrestre puis par quatre immenses parachutes, la capsule Dragon a résisté à la vertigineuse descente grâce à son bouclier thermique. Une fois la capsule récupérée par un bateau, les astronautes ont été extirpés, un hélicoptère devait les ramener sur la terre ferme.

Ils prendront alors un avion pour le centre spatial de la Nasa à Houston, au Texas. Thomas Pesquet y subira de rapides tests médicaux avant de s'envoler pour Cologne, en Allemagne, où se trouve le Centre européen des astronautes.