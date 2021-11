Retour de Thomas Pesquet : dans quel état physique se trouve-t-il ?

Il était donc 4h33 cette nuit quand notre Thomas Pesquet national et ses trois coéquipiers ont amerri au large de la Floride. Dans quel état sont-ils quand ils se posent sur Terre ?

Philippe Perrin est astronaute : "On est très excités parce qu'on a essayé de faire semblant de ne pas l'être pendant tout le retour", explique-t-il, "parce que c'est ça être professionnel. (...) Mais l'excitation est juste énorme parce qu'on est très impatient de rentrer".

"C'est le même phénomène, à l'inverse, quand on est au bord de la station", ajoute-t-il, "on fait tout pour rester, parce que la seule façon d'endurer six mois finalement, c'est de se dire que la station, c'est sa maison. Et puis, à un moment donné, on en a marre de la maison. On veut rentrer, donc une grande excitation et un grand soulagement".

Dans quel état physique Thomas Pesquet et ses collègues se trouvent-ils aujourd'hui, une fois de retour sur Terre ?

Thomas "a l'air en pleine forme"

Comment réagit le corps, le cerveau au retour ? "Tout est affecté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule partie de l'organisme qui n'est pas transformée par le vol", explique-t-il. "Des millions d'années d'évolution sur Terre font qu'on n'est pas faits pour vivre en apesanteur". En rentrant, "on a oublié finalement ce qu'était la pesanteur, donc on est soumis à des vertiges".

Côté "immunité" également, "on est bien plus fragile". "Si vous alliez à l'hôpital en rentrant de l'espace, on vous prendrait pour un grand malade d'ostéoporose (ndlr : perte osseuse), du sida. En fait, on est complètement déshabitué".

Dans le cas de Thomas Pesquet, qu'est-ce qui a changé dans son corps ? "Cela dépend un peu de tout un chacun. Certains sont très soumis à l'ostéoporose. On peut perdre en acuité visuelle. C'est plus embêtant parce que c'est irréversible. "Dans le cas de Thomas, il a l'air en pleine forme. On voit qu'il avait pris une tête un peu bouffi parce que les fluides remontent en fait en apesanteur au cerveau, puis ils y restent ", précise-t-il.

L'astronaute français va donc "devoir surtout exercer une activité sportive pour retrouver l'équilibre. Ça va lui prendre près de trois semaines".