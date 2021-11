Thomas Pesquet : 3 chiffres sur sa métamorphose physique

Il est de retour. Depuis 4h33 ce mardi matin 9 novembre, Thomas Pesquet est à nouveau sur Terre. L'astronaute français avait été envoyé six mois par la nasa via SpaceX dans la Station spatiale internationale.

Le Normand a amerri au large de la Floride en compagnie du Japonais Akihiko Hoshide et des Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur. La capsule Crew Dragon a ensuite été récupérée par un navire positionné à proximité. C'est alors que Français de 43 ans a été extrait de l'engin.

Affaibli par le voyage et la mission dans l'espace, il a immédiatement été placé sur un brancard. Quelques pouces en l'air et des poignées de mains échangées avec le personnel plus tard, il a été embarqué vers Houston où il prendra un nouvel avion pour Cologne en Allemagne afin de passer plusieurs tests et examens médicaux. Car son corps n'en sort quoiqu'il arrive pas indemne.

5 centimètres de plus

Il faisait 1m84 avant de partir dans l'espace. Il doit faire 4 à 5 centimètres de plus à son retour. La cause : l'absence d'apesanteur. Sur Terre, la gravité terrestre attire nos corps vers le bas. Dans l'espace, la colonne vertébrale n'est donc pas "tassée" et grandit de 4 à 5 centimètres.

La colonne vertébrale s'est distendue de cinq centimètres dans son cas, donc on peut faire une hernie discale" alerte, sur RTL, l'astronaute Philippe Perrin. Toutefois, l'augmentation de la taille n'est que temporaire. En remarchant et en étant à nouveau soumis à la gravité, l'astronaute retrouvera sa taille habituelle au bout de deux ou trois jours.

1 à 2% de masse osseuse perdue par mois dans l'espace

Malgré les deux à trois heures quotidiennes de sport dans la Station spatiale internationale, chaque astronaute connaît une importante perte de masse osseuse. Celle-ci peut varier entre 1 et 2% par mois passé dans l'espace.

Le principal risque lié à cette perte est l'ostéoporose. Les fractures sont beaucoup plus fréquentes lors des premiers mois après le retour sur Terre. C'est une des raisons pour lesquelles Thomas Pesquet a été évacué sur un brancard ce mardi matin.

3 semaines pour retrouver un équilibre

Les astronautes doivent réhabituer leur corps à la vie sur Terre. Marcher ou tenir son téléphone sont des actions difficiles à réaliser durant les premiers jours. "Je me réhabitue doucement à la gravité. Tenir ce téléphone, c’est la chose la plus difficile que j’ai faite depuis 6 mois", avait déclaré le Normand à son retour sur Terre en 2017.



"On estime qu’il faut 3 semaines voire un mois pour retrouver son état physique normal", avait prédit Philippe Perrin. Il ajoute que "cans le cas de Thomas, il a l'air en pleine forme. On voit qu'il avait pris une tête un peu bouffi parce que les fluides remontent en fait en apesanteur au cerveau, puis ils y restent". La situation devrait très vite rentrer dans l'ordre.