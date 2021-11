Les fans de foot l'attendent chaque année avec plus d'impatience que le nouveau FIFA pour s'y plonger des centaines d'heures durant.

La nouvelle édition de Football Manager, vendu à plus d'un million d'exemplaires l'an passé, est disponible depuis le 9 novembre sur PC et Mac mais aussi sur Xbox et sur mobile dans une version allégée. Nouveauté cette année, le jeu est disponible dans le Xbox Gam Pass à 9,99 euros par mois chez Microsoft.

Nous avons joué à la version Mac sur la plateforme de téléchargement de jeux en ligne Steam pendant une dizaine de jours. Voici ce que nous en avons pensé.

Le principe de ce jeu très chronophage développé par Sports Interactive n'a pas beaucoup changé depuis près de vingt ans. Il s'agit de prendre les commandes d'un club à la manière d'un manager à l'anglaise. Charge à vous de gérer tous les aspects de la vie de l'équipe, des tactiques aux causeries, en passant par les entraînements, l'harmonie du vestiaire, les matchs, le centre de formation, les contrats et bien évidemment les transferts.

À qui s'adresse le jeu ?

La grande force du jeu réside dans son impressionnante base de données. Tous les joueurs réels y sont référencés avec des dizaines d'attributs reflétant leurs qualités et leur potentiel sur une échelle de zéro à vingt. Les stars du PSG comme les presque anonymes du FC Chambly. Le succès de cette simulation doit énormément au travail fourni par les plus de 1.500 passionnés de foot qui ont évalué les caractéristiques physiques, techniques et mentales des centaines de milliers de joueurs recensés dans le jeu.

Le réalisme de leurs notations permet aux adeptes de FM de repérer régulièrement de jeunes joueurs inconnus du grand public qu'ils voient ensuite devenir de véritables cracks à la télévision. Messi, Verratti ou Ibrahimovic ont tous été des pépites du jeu qui est aujourd'hui utilisé par de nombreux clubs professionnels pour dénicher les futurs talents. Leurs successeurs pourraient bien se nommer Nuno Gomes, Nicolo Rovella, Luka Romero ou Jon Karrikaburu dans l'édition de cette année.

Quelles nouveautés cette année ?

FM 2022 se repose sur ses acquis et injecte quelques nouveautés pour rendre le titre plus dynamique sans être révolutionnaire. Sur la forme, la visualisation des matches a été améliorée. Le moteur d'animation passe de la 2D à la 3D pour proposer des mouvements plus réalistes. Les joueurs touchent le ballon avec plus de variété dans les gestes. Une bonne base pour construire les prochaines éditions du jeu.

Un nouveau moteur graphique rend le rendu des rencontres un peu plus réaliste Crédit : Sports Interactive

Sur le plan tactique : le pressing, élément central dans le football moderne, fait aussi l'objet d'une refonte majeure. Il n'est plus possible de demander à des joueurs qui n'ont pas les attributs physiques ou mentaux de presser comme des dératés pendant 90 minutes sous peine d'exploser en cours de match. La fameuse tactique "Gegenpress", formalisée par Jurgen Klopp à Dortmund et Liverpool, n'est plus la panacée pour triompher avec n'importe quelle équipe.



FM 2022 ajoute aussi un tout nouveau rôle de joueur, le défenseur central excentré qui donne aux joueurs de nouvelles options tactiques en permettant d'aligner un profil plus offensif dans la défense à trois dont la mission est de monter fixer les attaquants avec le ballon pour créer des situations de surnombre à la relance, à la manière de César Azpilicueta, Jules Koundé, Rafael Toloï ou Luan Peres dans la réalité.



En matière de contexte, le Covid est toujours présent dans le jeu, mais dans une moindre mesure que dans la réalité. Les joueurs ne tombent pas malades toutes les semaines et les calendriers ne sont pas chamboulés outre-mesure. En revanche, les budgets de transfert ont été considérablement réduits par rapport aux générations précédentes de FM, avant de revenir à la normale après quelques saisons, sous l'effet des stades pleins. Quid de la règle des cinq changements ?



Un nouveau menu fait aussi son apparition sur la page d'accueil : le centre de données où sont centralisées de nombreuses informations relatives au comportement de l'équipe et des joueurs durant les matches, comme les zones de pertes de balle, les circuits de passes préférentiels, pour identifier les forces et les faiblesses sur lesquelles mettre l'accent durant les entraînements.

Le mercato se vit de façon plus intense dans sa dernière ligne droite Crédit : Sports Interactive

Enfin, un nouveau système de mercato plus immersif a été mis en place pour rendre la dernière journée de la fenêtre des transferts du 31 août plus vivante avec une interface centralisée donnant à voir les offres et les opportunités heure par heure avec une montée en puissance à l'approche de l'heure fatidique.

Football Manager 2021, une alternative à 20 euros

Comme chaque année, certaines licences de compétitions et certains clubs manquent à l'appel. On retrouve toujours les Zèbre à la place de la Juventus. Tous les joueurs ne disposent pas non plus de leur photo officielle à l'installation du jeu. Mais l'autre grande force de Football Manager réside dans son insatiable communauté en ligne qui propose chaque année des milliers de contenus additionnels à télécharger pour mettre à jour et optimiser le jeu, lui conférant une durée de vie quasiment infinie. Si bien qu'il n'est pas forcément indispensable d'acquérir la toute dernière version pour profiter du jeu avec les effectifs et les compétitions à jour. Le téléchargement d'une simple base de donnée peut suffire à actualiser la version 2021 de Football Manager vendue au prix de 20 euros désormais.