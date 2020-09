et AFP

publié le 31/08/2020 à 16:12

C'est une nouvelle illustration de la dépendance d'une grande partie de l'Internet mondial à un petit nombre d'entreprises de télécommunication. Ce dimanche 30 août, de nombreux abonnés à Canal+ et à la nouvelle chaîne du football français Téléfoot ont rencontré des difficultés pour accéder à leurs programmes et ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

Messages d'erreur, déconnexions, écrans noirs... La plupart des supports OTT (les offres hors fournisseurs d'accès à Internet) ont été perturbés durant plusieurs heures par une panne mondiale de l'entreprise américaine de télécommunications CenturyLink, privant les abonnés des matches de la deuxième journée de Ligue 1 et du Grand Prix de Belgique de Formule 1.

Century Link est un gestionnaire de flux internationaux. Son rôle est de fournir les tuyaux pour faire transiter les données d'une partie du Web à une autre. Il est utilisé par des milliers d'autres opérateurs qui acheminent les flux à différentes échelles. Il suffit d'une erreur pour provoquer une réaction en chaîne.

"Les opérateurs sont tous interconnectés. On en avait trois opérateurs en back-up et les trois ont connu des problèmes au niveau mondial dimanche car ils sont tous liés", explique le service communication de la chaîne Téléfoot à RTL.fr.

La panne a également impacté de nombreux services de streaming et de jeux en ligne, comme Hulu, le PlayStation Network ou le Xbox Live, en France, en Europe et aux États-Unis, rapporte l'AFP. Des plateformes comme Reddit et Discord ont aussi été touchées.

"Le 30 août, des clients dans différents marchés internationaux ont été touchés par une panne à travers notre réseau", a affirmé la société contactée par l'AFP. Selon le site Downdetector, la panne a duré plus de cinq heures et au moins 10.000 clients de l'entreprise basée à Monroe en Louisiane ont souffert de problèmes de connexion, parmi lesquels des sites majeurs comme Amazon, eBay, Starbucks.

CenturyLink n'a pas précisé la raison de cette panne, mais celle-ci pourrait être liée à des problèmes dans le réseau de l'un de ses centres de données, selon le site de la société. L'entreprise californienne Cloudflare, également touchée par la panne, a indiqué que l'incident avait fait chuter de 3,5% le trafic de l'Internet mondial. En 2018, CenturyLink avait aussi été victime d'un bug massif affectant les distributeurs de billets et les appels d'urgence (911) aux États-Unis.