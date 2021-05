Super Lune des fleurs : comment observer l'éclipse totale de Lune ce mercredi

publié le 26/05/2021 à 13:12

L'évènement n'a pas eu lieu depuis deux ans. Une éclipse totale de Lune sera observable ce mercredi 26 mai. Ce spectacle exceptionnel surviendra lorsque la Lune sera à son périgée, le point le plus proche de la Terre. Du Pacifique à l'Ouest de l'Amérique du Nord, tous les amateurs auront les yeux rivés sur cette "Super Lune" de couleur rouge-orangé.

L'épisode se produira entre 11h11 et 11h25 par rapport au méridien de Greenwich, soit dans la soirée à Sydney et avant l'aube à Los Angeles, au moment où la Lune sera dans l'ombre de la Terre. À ce moment précis, la couleur de l'astre lunaire va foncer pour devenir rouge, rappelant les lueurs à l'heure du lever ou du coucher du soleil. Elle apparaîtra bien plus grosse qu'elle ne l'est habituellement, 30% plus lumineuse et 14% plus grande qu'à son point le plus éloigné.

Contrairement à une éclipse solaire, ce phénomène ne présente aucun danger pour la vue. Pour ceux qui souhaitent profiter de ce spectacle exceptionnel, Andrew Jacobs, conservateur de l'astronomie à l'Observatoire de Sydney, estime que c'est en "Australie, Nouvelle-Zélande et dans une grande partie du Pacifique" que la vue sera la plus saisissante. Toutefois, cette "Super Lune" ne devrait pas être observable depuis l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.

L'événement sera retransmis en direct et 20.000 personnes sont déjà inscrites.

🌑 Watch the total lunar eclipse & supermoon! 🌌



On Wed., May 26, our Moon will pass through the umbra of Earth's shadow, creating what is known as a "blood moon" in a total lunar eclipse! It’s going to be a dazzling sky show. Set your alarm: https://t.co/gx3zFoD51N pic.twitter.com/IYcZLFEFdc — NASA (@NASA) May 21, 2021