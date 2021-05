SpaceX : quatre astronautes de l'ISS de retour sur Terre

publié le 02/05/2021 à 12:46

L'amerrissage du vaisseau SpaceX s'est déroulé très tôt ce dimanche 2 mai, au large de la Floride, dans le sud-est des États-Unis. La capsule ramenait quatre astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) sur Terre, après une mission dans l'espace de plus de 160 jours.

Leur capsule a amerri à 02H56 (06H56 GMT), dans le golfe du Mexique, au large de la ville de Panama City en Floride. Le vol depuis l'ISS a duré six heures et demie. Des embarcations ont été déployées afin de récupérer la capsule et les astronautes. L'équipage, composé de trois Américains et d'un Japonais, a dit être en bonne santé, relate l'Agence spatiale américaine.

Le retour sur Terre de Shannon Walker, Victor Glover, Mike Hopkins et Soichi Noguchi est le premier retour nocturne pour la Nasa, depuis que l'équipage d'Apollo 8 avait amerri dans l'Océan Pacifique le 27 décembre 1968. "Nous nous sommes entraînés pour récupérer les équipages de jour comme de nuit", avait expliqué avant le départ le responsable du programme des vols commerciaux de la Nasa, Steve Stich.

"Au nom de l'équipage de Crew-1 et de nos familles, nous voulons juste dire merci (..) C'est incroyable ce qui peut être accompli quand les gens sont ensemble. Vous changez le monde. Félicitations. C'est formidable d'être de retour", a déclaré dans un tweet de la Nasa le commandant Michael Hopkins, qui a été le premier à émerger après l'ouverture de la trappe.

En novembre dernier, les quatre astronautes avaient été les premiers d'une mission "opérationnelle" à être transportés jusqu'à l'ISS par la société spatiale d'Elon Musk. Les quatre astronautes doivent subir des contrôles médicaux avant de pouvoir retourner à Houston pour y retrouver leurs proches, a annoncé la NASA. Sept astronautes sont actuellement encore à bord de l'ISS.