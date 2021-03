SpaceX : pourquoi le dernier test de la fusée Starship est un succès malgré l'explosion

publié le 04/03/2021 à 12:00

Semaine après semaine, SpaceX nous rappelle que la conquête de Mars est un travail de longue haleine pavé d'embuches et de petits succès. Pendant que la Nasa éblouit le monde avec les milliers d'images capturées par le rover Perseverance à la surface de la planète rouge, l'entreprise spatiale d'Elon Musk continue de peaufiner sa fusée Starship programmée pour emmener des hommes sur l'astre d'ici la prochaine décennie.

La problématique du moment pour les ingénieurs de SpaceX est de réussir à faire revenir l'étage supérieur du futur vaisseau sur sa base en un seul morceau après un vol en altitude. À terme, la fusée doit en effet être réutilisable pour que les futures missions soient viables sur le plan économique. L'entreprise doit pour cela sécuriser chacun de ses composants.

Après deux essais infructueux soldés par une explosion au sol, fin 2020 et début février, SpaceX est enfin parvenu à ses fins mercredi 3 mars. Le prototype SN-10 de la fusée a réussi à se poser sur la base de Boca Chica, au Texas, après s'être élevée à 10 kilomètres d'altitude en début de soirée. Mais un feu s'est déclenché sous l'engin et une violente explosion l'a finalement désintégré quelques minutes plus tard.

Le prochain prototype est quasiment prêt à être testé

Mais l'essentiel est ailleurs pour SpaceX qui a intégré depuis longtemps la destruction dans sa feuille de route. Le but de la mission n'était pas de réutiliser ce prototype - la version SN-11 est déjà sur les rails- mais bien de le faire atterrir en douceur. Un processus très complexe avec un engin de cette taille impliquant de très nombreux calculs. Ce nouvel essai valide une progression. Contrairement aux précédentes tentatives, les moteurs se sont allumés à temps, permettant à la fusée de conserver la trajectoire souhaitée et de se poser, presque sans encombre, en position verticale.

"Starship SN10 a atterri en un seul morceau!", a réagi sur Twitter le fondateur de SpaceX, Elon Musk. "L'équipe SpaceX fait du super boulot ! Un jour, la véritable mesure du succès sera le fait que les vols Starship seront devenus banals", a ajouté le fantasque milliardaire dans un second tweet.

Starship est l'un des projets les plus ambitieux de SpaceX qui souhaite concevoir un lanceur géant de plus de 120 mètres de hauteur, capable de mettre une centaine de tonnes en orbite, en faire une fusée entièrement réutilisable et se servir du deuxième étage de l'appareil pour explorer le système solaire avec des astronautes, notamment la Lune et Mars.