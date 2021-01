publié le 28/01/2021 à 17:39

Moins de huit semaines après un premier vol spectaculaire, Starship est déjà de retour sur le pas de tir. Si la météo le permet, le dernier prototype de la fusée pour Mars de SpaceX doit être lancé ce jeudi 28 janvier depuis la base de Boca Chica au Texas pour un nouveau vol de démonstration crucial pour les futurs projets de la compagnie.

Le 9 décembre dernier, la version précédente du prototype de la fusée s'était élevée à plus de 10.000 mètres d'altitude avant de revenir sur Terre se poser sur sa base. Elle avait finalement exposé au contact du sol en raison d'une pression de carburant trop élevée qui avait accéléré sa vitesse lors de la redescente. L'objectif est cette fois de voler jusqu'à 12,5 kilomètres de hauteur et de revenir sur Terre en un seul morceau.

A terme, Starship est censé pouvoir convoyer un équipage de cent personnes et jusqu'à 100 tonnes de fret jusqu'à la planète Mars. Elon Musk compte sur ce projet pour établir une colonie humaine sur la planète rouge à horizon 2026. Mais SpaceX doit pour cela sécuriser chaque composant de la fusée et maîtriser son retour sur Terre pour assurer la viabilité des futures missions. Car le vaisseau Starship et la fusée Super Heavy sont pensés pour être entièrement réutilisables et pouvoir transporter indifféremment des équipages vers Mars, la Lune et au-delà.

Les équipes de SpaceX s'affairent sur la base de Boca Chica depuis le début de la semaine. Mais le lancement a été reporté à plusieurs reprises en raison des vents violents qui soufflent en bordure du golfe du Mexique. La fenêtre de tir est fixée pour l'instant entre 16h et 1h du matin, ce mercredi soir, heure française. L'événement est à suivre en direct dans la vidéo en tête de cet article et sur le site de SpaceX. Le vol doit durer un peu moins de dix minutes.