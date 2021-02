Mars comme si vous y étiez avec les panoramas à 360° de Perseverance

publié le 27/02/2021 à 08:07

La première semaine de Perseverance sur Mars a été on ne peut plus prolifique. Depuis son arrivée sur la planète rouge, jeudi 18 février, le petit robot téléguidé de la Nasa a déjà envoyé à la Terre le film de son propre atterrissage, le tout premier son jamais enregistré sur une autre planète et plus de 5.500 images capturées par les multiples caméras installées un peu partout sur ses modules.

Ces cartes postales, publiées sur le site de la Nasa, donnent un premier aperçu de l'horizon de Percy : le cratère Jezero, une cuvette aride et accidentée, entourée de murs de plusieurs dizaines de mètres de haut, au fond de laquelle coulait un ancien fleuve il y a 3,5 milliards d'années.

Guidé par les lasers de sa SuperCam, c'est dans ce décor cuivré que Perseverance va devoir identifier et sélectionner dans les prochaines semaines les rochers et les sédiments qui seront prélevés en vue d'être transportés sur Terre lors d'une future mission. Les scientifiques ont bon espoir d'y trouver les vestiges de minéraux qui se seraient formés dans l'eau jadis et, qui sait, apporter la preuve que l'environnement de Mars a un jour été propice à la vie.

Perseverance envoie régulièrement des images de son aventure martienne à la Nasa Crédit : Nasa

Avant de passer aux choses sérieuses, Percy a réalisé deux panoramas à 360° permettant d'apprécier le paysage martien de l'intérieur. La première image a été immortalisée par les Navcams, les caméras de navigation situées sur la tête du rover qui vont l'aider dans ses déplacements quotidiens. La Nasa a publié une version interactive du panorama qui permet d'évoluer dans l'image à l'aide de la souris.

La seconde photo est une mine de détails. Elle révèle les caractéristiques du terrain escarpé du cratère Jezero, le sol jonché de poussières et de blocs rougeâtres, les rochers troués et les dunes de sable au loin. Elle a été reconstituée à partir de 142 images prises par les MastCam-Z, les caméras scientifiques situées de part et d'autre du mât du véhicule.

Ces instruments ont des yeux plus précis que les Navcams : ils sont capables de capturer des images en très haute définition et de filmer en 3D. Ce sont eux qui vont permettre aux scientifiques de caractériser la géologie de l'environnement martien pour choisir les meilleures roches à sonder depuis la Terre. Si tous les instruments fonctionnent comme prévu à l'issue des derniers tests réalisés ce week-end, le premier tir laser est prévu ce lundi 1er mars. Perseverance n'a pas de temps à perdre.

La NASA a publié le 24 février une spectaculaire photo panoramique de Mars prise par Perseverance Crédit : NASA : JPL-Caltech : MSSS : ASU