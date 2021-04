publié le 10/04/2021 à 14:00

incroyable expérience sur l'intelligence artificielle dirigée par Neuralink, une entreprise du célèbre Elon Musk. Elle a implanté une puce dans le cerveau d'un chimpanzé avec comme objectif le contrôle des mouvements par la pensée. Pour cela, elle s'est inspirée d'un célèbre jeu vidéo comme source d'inspiration.

Les images de cette expérience, diffusées par Elon Musk, sont assez surréalistes. On voit un macaque de neuf ans, face à un écran, qui joue à un jeu vidéo sans manette, par la simple force de la pensée. Il s'agit d'un jeu de ping-pong qui date des années 1970.

Pour arriver à ce résultat, Neuralink a implanté une puce électronique dans le cerveau du singe, afin d'analyser quels neurones étaient activés selon les mouvements de l'animal. Au départ, il joue avec une manette, et après des mois d'observation et d'entraînement, on finit par lui enlever et la magie opère. Le chimpanzé continue de jouer comme si de rien n'était, par la simple force de sa pensée.

Transposer ce dispositif sur l'homme

Pour comprendre l'utilité de cette expérience, il faut imaginer transposer ce dispositif sur l'homme. Cela pourrait permettre par exemple à un paraplégique de marcher à nouveau grâce à un exosquelette, ou encore d'écrire un texto sans avoir à toucher son téléphone. C'est du moins l'objectif final affiché par l'entreprise Neuralink, qui espère bien de cette prouesse technologique une future prouesse médicale.