Sony va connecter la messagerie Discord à la PS4 et la PS5

publié le 04/05/2021

Sony va intégrer le service de discussion Discord à l'expérience sociale de la PlayStation. Quelques semaines après avoir acquis une part minoritaire de son capital, le constructeur japonais a annoncé lundi 3 mai un nouveau partenariat avec l'application aux fameux serveurs conversationnels thématiques utilisée par plus de 140 millions d'utilisateurs chaque mois à travers le monde.

Le fabricant de la PlayStation indique dans un communiqué que ses équipes "sont au travail pour connecter Discord avec l’expérience sociale du PlayStation Network" afin de "rapprocher l’expérience Discord et PlayStation sur console et mobile dès le début de l’année prochaine" ce qui "permettra aux amis, groupes et communautés de se retrouver et de communiquer plus facilement".

Un réseau social thématique très populaire

Lancé en 2015, Discord est un logiciel américain bien connu des gamers. Disponible sur ordinateur et smartphone, il était initialement utilisé par les joueurs de jeux vidéo pour discuter pendant leurs parties en ligne.

La salle de chat s'est transformée au fil des ans en un réseau social agrégeant tout un tas de communautés, comme les jeux en ligne à succès, les fans de cinéma, les amoureux des chats, etc. La plateforme a aussi été très utilisée par les étudiants et les professeurs depuis le début de la pandémie pour pallier les défaillances des outils pédagogiques officiels du Cned et des ENT.

Le service repose sur un système de groupes semi-privés. Les utilisateurs peuvent créer des "serveurs" et inviter des utilisateurs à les rejoindre par l'intermédiaire d'un lien. Les serveurs sont divisés en plusieurs salons de discussions spécialisés pour regrouper les publications relatives à une même thématique.

Les échanges sur Discord peuvent se faire par texte ou à la voix. Il est aussi possible de partager des images, des vidéos, des liens, des musiques et de streamer des parties de jeux vidéo. Des commandes permettent d'enrichir les conversations grâce à un système de balises, pour marquer par exemple un message comme un "spoiler" et le cacher des autres utilisateurs tant qu'ils n'ont pas cliqué dessus.

Les détails du rapprochement restent à préciser

Le succès de Discord réside aussi dans la liberté de parole qu'il offre à ses usagers qui peuvent l'utiliser sans inscription obligatoire, derrière un pseudo, sans fournir d'adresse email.

Les contours du contrat doivent encore être précisés mais le rapprochement annoncé par Sony promet de renforcer l'univers social de la PlayStation 4 et de la PS5. Sony dispose déjà de son propre chat sur le PlayStation Network. Mais cet espace est loin d'être aussi populaire et fonctionnel que les serveurs Discord. La marque japonaise pourrait aussi développer une application mobile permettant de retrouver le chat vocal et les serveurs Discord en lien avec ses jeux sur le PlayStation Network.