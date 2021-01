Qu'est-ce que ToonMe, l'application qui fait de vous un personnage Pixar ?

publié le 14/01/2021 à 09:11

C'était l'application phare de la journée. Ce mercredi 13 janvier sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs se sont amu sés à partager des images d'eux-mêmes transformés en personnage Pixar.

Ils ont utilisé pour cela ToonMe, une application gratuite sans lien avec le studio de création, développée par l'entreprise Linerock Investments, spécialisée dans les applications de retouche photo.

A la manière de FaceApp, l'application au filtre vieillissant star des réseaux sociaux l'été 2019, ToonMe permet en quelques clics et à l'aide de ses algorithmes de faire d'un portrait classique un avatar de dessin animé tout droit sorti d'un studio d'animation.

Cette application est incroyable, ils seraient parfaits en méchants pathétiques d'un Pixar pic.twitter.com/ZpYsYf5I91 — François Delski (@Delski_Tost) January 12, 2021

Ironie du sort, le service s'est hissé en tête des applications gratuites les plus téléchargées sur l'App Store devant la messagerie sécurisée Signal en pleine polémique sur l'utilisation des données de WhatsApp par Facebook, alors que sa politique de confidentialité l'autorise à collecter de nombreuses informations sur ses utilisateurs.

Une application gourmande en données personnelles

Selon ses conditions générales d'utilisation, ToonMe peut recueillir le nom, le mail, les informations sur les réseaux sociaux et les informations fournies lors de l'inscription par ses utilisateurs. Elle peut aussi obtenir des informations auprès d'autres sociétés : en cas d'association au compte à Facebook, elle peut avoir accès au nom et à la photo de profil sur le réseau social par exemple.

ToonMe utilise un protocole de sécurité répandu pour protéger le processus de transmission des images à ses serveurs. L'entreprise promet aussi de ne pas transmettre les portraits retouchés à des tiers. Mais elle s'autorise à utiliser les images téléchargées à des fins de marketing. Elle peut aussi utiliser ces données pour afficher de la publicité ciblée.

Les photos des utilisateurs non inscrits et de ceux qui ne partagent pas leurs avatars retouchés via l'application sont supprimés automatiquement des serveurs au bout de deux semaines.

Si vous ne souhaitez pas lui confier trop de données personnelles, il est conseiller d'utiliser ToonMe directement sur son site Internet, où le service ne requiert pas la création d'un compte et permet de charger des photos sans lui donner un accès à la bibliothèque d'images de votre téléphone.