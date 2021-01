publié le 06/01/2021 à 13:22

Pas de répit pour les cybercriminels. Les escroqueries en ligne se sont multipliées lors des fêtes de fin d'année. Dernière illustration avec des tentatives de phishing plutôt sophistiquées visant le service de paiement Paypal.

Comme le rapporte le site du quotidien belge Le Soir, des utilisateurs du service ont reçu ces dernières semaines des courriels frauduleux les avertissant d'une activité suspecte ayant conduit à la suspension ou à la limitation de leur compte.

Les mails en question évoquent des transactions suspectes qui auraient été effectuées avec le compte de l'utilisateur, détails des opérations à l'appui, et l'incitent à cliquer sur un lien pour le débloquer.

Renvoyées vers une page ressemblant comme deux gouttes d'eau au site officiel de Paypal, les victimes sont invitées à se connecter à leur profil puis à renseigner leurs informations personnelles afin de reprendre la main sur leur compte sur le service.

L'objectif est évidemment de dérober ces précieuses informations, qui comprennent à la fois l'adresse, le numéro de téléphone, le mot de passe, l'email et les données bancaires, comme le montrent les captures d'écran associées à cette publication sur Twitter.

Cette tentative de phishing se distingue par son esthétiquetrèscrédible, logo Paypal et mise en page professionnelle à l'appui, et son orthographe quasiment irréprochable, seulement trahie par quelques approximations.

Si vous avez reçu ce mail et transmis des informations personnelles aux cybercriminels, pas de panique. Connectez-vous à votre compte pour vérifier si des transactions ont été réalisées à votre insu. Si c'est le cas, contactez votre banque et les autorités via la plateforme Cybermalveillance. Changez votre mot de passe ainsi que ceux de tous les services qui utilisent le même ou l'un de ses dérivés.

Soyez vigilants, il est possible que les escrocs tentent d'utiliser les informations acquises pour tenter de nouvelles arnaques par la suite. Surveillez également vos transactions bancaires. D'une manière générale, pensez à vérifier l'identité de l'expéditeur et l'URL des pages sur lesquels vous surfez avant de renseigner des données personnelles sur un site.