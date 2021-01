publié le 05/01/2021 à 15:15

La dématérialisation des titres de transport du réseau francilien se poursuit. Cinq mois après le lancement des tickets et forfaits numériques et de la validation sans contact en station sur certains smartphones Android, l'autorité organisatrice des transports publics d'Île-de-France va proposer aux utilisateurs d'iPhone d'acheter et d'utiliser leurs titres de transport directement sur leur smartphone d'ici le mois de février, annonce Le Parisien dans son édition du 1er janvier.

Confirmant en partie l'information du quotidien national, Île-de-France Mobilités indique à RTL que les utilisateurs pourront commencer d'ici une dizaine de jours à recharger leurs titres de transports (tickets ou forfaits) sur leur passe Navigo dans l'application ViaNavigo sur leur iPhone. Mais ils devront continuer à valider leur passage en station en présentant leur badge au portique.

IDF Mobilités n'a pas précisé comment s'effectuerait le rechargement des forfaits concrètement. Sur Android, les utilisateurs doivent poser leur carte au dos du téléphone qui agit comme un automate de rechargement grâce à la technologie NFC. Un protocole de communication que n'a pas encore activé Apple pour les applications de transport en Europe contrairement au Japon, Hong-Kong ou le Royaume-Uni où les propriétaires d'iPhone peuvent prendre le métro en payant leur trajet avec Apple Pay et Wallet.

Plus d'éléments sur le dispositif mi-janvier

L'établissement des transports franciliens doit communiquer vers la mi-janvier pour présenter le dispositif qui pourrait également permettre par la suite d'utiliser l'iPhone pour valider son titre, même éteint, sur les bornes d'accès aux trains. Joint par RTL, Apple n'a pas confirmé la signature de l'accord.

Ce partenariat s'est heurté jusqu'à présent à des obstacles technologiques et politiques tant chez Apple qu'au sein de la région Île-de-France. Ni l'entreprise américaine, ni IDF-Mobilités n'ont pu affirmer à RTL dans quelle mesure les deux parties avaient réussi à lever ces blocages.

Pour rappel, Apple exigeait une commission sur la vente des titres, ce que refusait la région. Les spécificités techniques du système d'exploitation de l'iPhone rendaient par ailleurs nécessaire une mise à niveau des portiques de sécurité de la RATP pour les rendre compatibles avec la technologie d'Apple. Rendez-vous dans dix jours pour découvrir les contours de l'accord.