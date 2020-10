publié le 18/07/2020 à 07:30

Le prochain smartphone de Samsung sera dévoilé début août. Le groupe sud-coréen a confirmé la tenue de son prochain événement Galaxy Unpacked le mercredi 5 août à 16 heures (heure française). La société devrait y dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones géants Galaxy Note 20 mais aussi le successeur de son premier smartphone pliable, le Galaxy Fold.

Pandémie oblige, la conférence sera seulement retransmise en streaming, sur le site officiel de la marque et sur les réseaux sociaux. Elle devrait faire la part belle à la nouvelle génération de Galaxy Note, le smartphone XXL au stylet et aux fonctionnalités de productivité avancées, vitrine du savoir-faire de la marque en matière de mobilité.

Selon les dernières rumeurs, le Galaxy Note 20 devrait être proposé cette année dans une version classique et une version ultra avec de nouveaux coloris. Une image publiée par erreur sur le site russe de Samsung montrait récemment un design cuivré que l'on retrouve dans le visuel adressé à la presse par le constructeur et un positionnement des capteurs photos plus harmonieux que sur les générations précédentes.

> [Invitation] Samsung Galaxy Unpacked 2020

Un Galaxy Note 20 plus sophistiqué

Sur le plan des caractéristiques, l'appareil devrait continuer de progresser en photo avec un triple module caméra à l'arrière, dont un capteur à zoom périscopique, ainsi qu'un quatrième capteur qui devrait être un capteur ToF de profondeur ou un autofocus laser.

Sur la face avant, l'écran devrait bénéficier d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz augurant d'animations plus fluides que jamais. À l'intérieur, on devrait retrouver le dernier processeur Snapdragon 865 avec une compatibilité 5G. On peut également s'attendre à voir apparaître de nouvelles fonctionnalités pour le stylet S-Pen et pour transformer le Note 20 en station de travail mobile.

Le design du Galaxy Note 20 a déjà fuité sur la toile Crédit : Samsung Russie

Deux ou trois déclinaisons du smartphone, avec un écran plus compact ou plus grand et des fiches techniques légèrement différentes, sont également attendues afin d'embrasser une large fourchette tarifaire.

Un nouveau smartphone pliable

La conférence devrait également accoucher de la seconde génération du Galaxy Fold, le smartphone pliable lancé en fin d'année dernière par Samsung. Articulé autour d'un grand écran de 7,7 pouces qui se déplie à la manière d'un livre, ce nouveau Fold ne viendrait pas jouer sur les plates-bandes du Galaxy Z Flip, lancé il y a quelques mois avec un écran qui se referme sur lui-même comme les anciens téléphones à clapet.

Déplié, l'écran du Fold fait la taille d'une petite tablette Crédit : RTL

L'appareil devrait voir ses caractéristiques mises à jour avec des composants plus actuels (écran 120 Hz, charge rapide, 5G), notamment l'appareil photo qui devrait s'aligner sur les plus hauts standards de la marque. Il devrait surtout être plus accessible que la première version, dont le prix hyper élitiste de 2.020 euros et la distribution limitée l'avaient condamné à s'adresser à un public de niche.



Enfin, il se murmure également que Samsung pourrait profiter de l'événement pour lancer la nouvelle génération de sa montre connectée Galaxy Watch 3.