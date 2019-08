publié le 23/08/2019 à 09:01

Samsung lance ce vendredi 23 août la commercialisation de la série Galaxy Note 10. Présenté début août lors d'une conférence de presse à New York, ce smartphone très haut de gamme est la nouvelle vitrine du savoir faire du numéro un mondial de la téléphonie.

Le Galaxy Note 10 combine toutes les technologies de pointe du moment, bénéficie d'un des meilleurs écrans du marché et déroule tout un lot de fonctionnalités dédiées à la productivité articulées notamment autour du stylet numérique S Pen. Mais toutes ces qualités ont un prix : entre 959 et 1.209 euros, selon les versions.

Cette année, Samsung a lancé pour la première fois deux déclinaisons de son smartphone haut de gamme à stylet. Le Galaxy Note 10 est accompagné par un Galaxy Note 10+ doté d'un écran encore plus grand et d'une configuration supérieure.

Les deux smartphones s'inscrivent dans la lignée de leurs prédécesseurs et offrent quasiment les mêmes nouveautés. Outre l'avantage de la taille, le 10+ a l'exclusivité du port pour cartes microSD, un meilleur mode portrait et une recharge plus rapide optionnelle.

Faut-il dépenser près de 1.000 euros dans ce bijou technologique ? Éléments de réponse après 48 heures passés avec le Galaxy Note 10+.

Un confort visuel sans équivalent

Le successeur du Galaxy Note 9, le Note 10, hérite d'un écran de 6,3 pouces et d'un format plus compact que son aîné. Samsung l'associe à un modèle XXL, le Galaxy Note 10+, doté pour sa part d'un écran de 6,8 pouces, pour répondre aux attentes des consommateurs pour les diagonales de très grande taille.



Les deux modèles offrent une expérience visuelle très riche. Ils s'appuient sur une technologie d'écran Dynamic Super Amoled compatible avec la norme HDR 10+ afin d'offrir des contrastes infinis et une immersion sans pareille. Regarder des vidéos ou jouer en ligne est très agréable. Le confort visuel est renforcé par l'intégration de la caméra frontale dans une bulle placée au centre de la face avant pour libérer davantage de surface d'affichage utile qu'avec une encoche.

Le Galaxy Note 10 et le Note 10+ seront lancés le 23 août Crédit : RTL

Un monstre de puissance

Le Galaxy Note 10 et le Note 10+ sont animés par un processeur Exynos 9825 gravé en 7nm selon une nouvelle procédure plus performante et économe en énergie. Il est associé à une puce dédiée aux performances de l'intelligence artificielle. Cet attelage est proposé avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage pour le Note 10 et 12 Go de mémoire vive et 256 ou 512 Go de stockage pour la version 10+.



Cette configuration très haut de gamme autorise les usages les plus exigeants comme les autres smartphones de cette gamme de prix. À noter que seul le Note 10+ dispose d'un port pour cartemicroSD permettant d'étendre sa mémoire interne à 1 To.



Le Note 10 et le Note 10+ sont alimentés par des batteries de 3500 et 4300 mAh qui bénéficient toutes les deux d'une fonction de charge rapide pour gagner un jour d'utilisation en 30 minutes de charge. Le Galaxy Note 10+ réussit à tenir plus d'une journée avec une charge pleine.

Une station de travail dans la poche

Le format avantageux et la puissance du Galaxy Note 10 sont mis à profit par Samsung pour proposer toute une série de fonctionnalités pensées pour la productivité. Les deux smartphones embarquent un stylet intelligent, le S Pen, marque de fabrique de la série Note, qui permet de prendre des notes directement sur leur écran y compris lorsqu'ils sont en veille.



Après un temps d'adaptation, le Note 10 peut remplacer un carnet papier. Grâce aux progrès de la reconnaissance d'images, il peut retranscrire rapidement vos notes manuscrites en texte dactylographié dans lequel il est ensuite possible de faire des recherches spécifiques (vos listes de courses, par exemple).



Le Note 10 propose aussi la fonctionnalité DeX qui permet de projeter le contenu du téléphone sur un écran d'ordinateur ou un Mac grâce à une sortie HDMI et un logiciel dédié pour l'utiliser comme un ordinateur portable avec un clavier et une souris. Nous n'avons pas pu le prendre en main pour l'instant mais la fonctionnalité était plutôt aboutie avec le Galaxy Note 9.

Le Galaxy Note 10 promet d'être une station de travail dans la poche Crédit : Samsung

Le Note 10 peut aussi se brancher directement à un PC en USB-C pour transférer rapidement des documents et des documents. Un partenariat avec Microsoft permet de le connecter à un PC Windows 10 pour afficher les notifications et répondre aux messages du téléphone depuis l'écran d'un ordinateur.

Un excellent appareil photo et des fonctions vidéo bien pensées

Le Galaxy Note 10 monte aussi en gamme sur le plan de la photo avec l'ajout d'un troisième capteur muni d'un très grand-angle en plus du téléobjectif (zoom 2x) et du grand angle classique. Le Note 10 bénéficie d'une combinaison de capteurs aussi polyvalente que le Galaxy S10. L'ouverture plus large du capteur téléobjectif améliore aussi les prises de vue dans le noir.

> Galaxy Note 10 et Note 10+ : nous avons pris en main les derniers smartphones de Samsung Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL/Max Leleu | Date : 07/08/2019

Samsung ajoute de nouvelles fonctions photo et vidéo pour accompagner la créativité de ses utilisateurs, notamment une fonction "zoom in Mic" (à activer dans les paramètres du smartphone) qui amplifie l'audio et se concentre sur le son au centre de la scène en éliminant le bruit de fond en même temps que l'on zoome dans l'image.



Le Note 10 profite cette année d'un véritable logiciel de montage vidéo intégré. Associé au stylet S Pen, il est facile d'enchaîner des clips en ajoutant des transitions, de la musique de fond et des effets à partir de son interface simple et intuitive. Quelques minutes suffisent pour les partager sur les réseaux sociaux.



Grâce à l'ajout d'un capteur de profondeur, le Note 10+ dispose aussi de nouveaux filtres vidéo. L'appareil reconnaît les visages et peut les détourer pour les séparer de l'arrière plan en prise de vue vidéo. Un mode AR Doodle permet également de dessiner sur les visages avec le S Pen en épinglant ces éléments virtuels qui suivront le sujet tout le long de la prise de vue. Ces fonctionnalités ne sont pas essentielles à son fonctionnement mais participent au potentiel ludique du téléphone.

Un stylet au goût d'inachevé

Le S Pen est finalement la fonctionnalité qui distingue fondamentalement le Galaxy Note 10 de la concurrence Android. À l'exception du stylet, une demi-douzaine de smartphones proposent aujourd'hui des fonctionnalités quasiment similaires, la même puissance de feu et un confort visuel globalement aussi réussi.



En plus de prendre des notes, d'annoter des documents et de brillant dans les filtres vidéo de l'appareil photo, cet accessoire atypique est doté d'un accéléromètre et peut désormais être utilisé comme une sorte de baguette magique pour déclencher des actions sur le téléphone à distance, comme l'ouverture de l'appareil photo ou la sélection d'une photo ou d'une musique dans les médias du téléphone.



Mais il faut admettre que la prise en main du S Pen est pour le moins complexe pour toutes ces "Air actions". Certaines commandes comme la prise de vue à distance répondent bien mais d'autres sont si laborieuses qu'on laisse tomber après deux ou trois tentatives pour finalement oublier aussi rapidement qu'elles font partie de la panoplie de l'accessoire. À voir si les développeurs parviendront à créer des interactions utiles et abouties avec lui après la sortie du smartphone.

Conclusion

Au final, le Galaxy Note 10 et la version 10+ se positionnent aisément parmi les meilleurs smartphones Android du marché. Ils n'ont rien à envier à personne sur le plan de la puissance, disposent de deux des meilleurs écrans du moment, d'un appareil photo on ne peut plus polyvalent et proposent tout un lot de fonctionnalités utiles au quotidien pour les loisirs et le travail, autour notamment du S Pen, le stylet qui marque une vraie différence avec la concurrence.



Mais tous ces atouts ne suffisent pourtant pas forcément à justifier leur différence de prix avec d'autres appareils concurrents vendus plusieurs centaines d'euros de moins. Descendu autour de 700 euros, le Huawei P30 Pro propose par exemple un appareil photo supérieur avec un zoom phénoménal pour une puissance et un confort visuel largement comparables. Et les meilleures références de Google, Xiaomi, OnePlus ou Asus offrent des performances très appréciables à des tarifs beaucoup plus abordables au prix de quelques concessions sur l'étanchéité, la qualité photo ou le choix des matériaux.