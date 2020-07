Free lance la Freebox Pop et promet 100% des buts de la Ligue 1 en quasi direct

publié le 07/07/2020 à 16:00

Pas de "révolution" cette année. Free a mis l'accent sur les contenus et des prix attractifs à travers une offre simplifiée lors de la présentation de la Freebox V8, la Freebox Pop, ce mardi 7 juillet. Dévoilée par Xavier Niel avec plusieurs mois de retard, en raison de la crise du coronavirus, elle est composée de deux boîtiers, un serveur et un lecteur multimédia, beaucoup plus ronds et compacts que les précédentes Freebox.



La Freebox Pop marque un retour aux sources pour l'opérateur avec un abonnement à 29,99 euros par mois la première année puis 39,99 euros ensuite. Plus abordable et moins complexe que la Freebox Delta présentée l'an dernier (49,99 euros par mois et achat du player Devialet pour 10 euros par mois ou 480 euros), la nouvelle box peut aussi être associée à un forfait mobile à 9,99 euros par mois et la 4G illimitée.

La Freebox Pop est taillée pour la fibre avec des débits pouvant aller jusqu'à 5 Gbit/s en téléchargement et 700 Mbit/s en émission, mais elle est aussi compatible avec l'ADSL2+ et la VDSL2. En revanche, elle ne passe pas encore au WiFi 6 et se contente du WiFi 5. Free propose un troisième boîtier en option, un répétiteur WiFi à poser chez soi pour améliorer la qualité du signal loin de la box. Le galet, très similaire au routeur Google WiFi, est associé à une application qui permet de contrôler les appareils connectés à la box et à définir des priorités en fonction des usages et du débit nécessaire.

Le player TV de la box, sous Android TV, propose la 4K, la HDR, du Dolby Vision et du Dolby Atmos. Il comprend également une clé HDMI Chromecast pour diffuser des contenus sur la télévision depuis un smartphone ou un ordinateur. La box donnera accès à Netflix, Amazon Prime Video, Canal+ et Disney+ via des options payantes.

100% des buts de la Ligue 1 en quasi direct

Alors que la prochaine saison de Ligue 1 coïncidera avec un changement de diffuseur, les droits étant désormais dans l'escarcelle de l'espagnol Mediapro, Free s'est rappelé au bon souvenir des fans de ballon rond en promettant "100% des buts et les meilleurs moments" des matches de chaque journée. L'opérateur a en effet mis la main en 2018 sur un lot de Ligue 1 lui permettant de diffuser des extraits des 380 rencontres de la saison en quasi direct jusqu'à 2024.

Mais ce n’est pas tout, avec l’arrivée de la @Ligue1UberEats chez Free qui vous permettra de vibrer chaque WE et de voir :

> Tous les buts de Ligue 1.

> Les meilleurs moments des 380 matchs de la saison.

> Des résumés exclusifs & créations originales.#KeynoteFree #FreeboxPop pic.twitter.com/310joDHmJ9 — Free (@free) July 7, 2020

Concrètement, le forfait à 39,99 euros mensuels donnera accès à tous les buts et aux meilleurs moments des matchs avec un différé minimum d'une minute. L'opérateur pourra proposer soixante extraits de trente secondes par rencontre. Les abonnés devront définir leur équipe favorite pour recevoir des alertes sur leur smartphone ou leur téléviseur en cas de but ou d'action chaude. Des résumés exclusifs seront aussi proposés.

Avec la Freebox Pop, Free prépare aussi le terrain à une dématérialisation prochaine de sa box, avec une interface sous la forme d'une application Android donnant accès à toute l'offre TV (foot, options, replay, VOD). SFR et Bouygues, deux concurrents de Free, ont récemment fait un pas en avant supplémentaire en ce sens en annonçant un partenariat avec Samsung pour le premier, afin d'intégrer une offre Internet dans une TV connectée, et en remplaçant le traditionnel décodeur TV par une application Bbox pour le second.