Le smartphone pliable de Samsung voit enfin le bout du tunnel. Le Galaxy Fold est officiellement lancé en France ce mercredi 18 septembre au prix de 2.020 euros. Disponible jusqu'à la fin de l'année dans une trentaine de points de vente sur tout le territoire, il arrive sur le marché avec quatre mois de retard et quelques ajustements après avoir vu sa sortie repoussée au printemps après la découverte de plusieurs défauts dans la conception de son écran.

Vendu quasiment le double du prix des smartphones les plus chers du marché, le Galaxy Fold est le premier modèle à proposer au grand public une technologie d'écran pliable annoncée comme révolutionnaire. "Les écrans pliants sont une fenêtre vers le futur du smartphone et le début d'un cycle de dix ans", veut croire Samsung qui promet "une expérience mobile avec le confort d'une tablette et l'encombrement d'un smartphone".

Le Fold est composé de deux parties, reliées par une charnière, qui s’ouvrent comme un livre pour afficher un grand écran central. L'écran en façade affiche une diagonale de 4,6 pouces avec deux bordures imposantes qui tranchent avec les standards de la téléphonie actuelle. C'est un afficheur d'appoint, prévu pour lire les notifications et obtenir des informations rapides sans avoir à déplier le smartphone.

Une tablette dans la poche

Une fois déplié, le Fold propose une grande diagonale Oled de 7,3 pouces comparable à celle d'un iPad Mini auquel on aurait retiré les bordures. Cet écran généreux est particulièrement avantageux pour visionner des vidéos, lire des articles sur le Web, rédiger des messages ou jouer en ligne. Il autorise aussi une véritable expérience multitâche en permettant d'afficher jusqu'à trois applications côte à côte et d'effectuer des "glisser- déposer" entre elles, même si toutes les applications ne sont pas encore adaptées à ces formats hybrides. Au quotidien, il propose un vrai compromis entre le smartphone et un iPad et il apparaît rapidement naturel d'utiliser un smartphone de cette taille.

Une nouvelle technologie, de nouveaux usages

Le Galaxy Fold débarque dans une version améliorée de celle qui devait arriver au printemps. Sa charnière a été renforcée et peut supporter jusqu'à 250.000 ouvertures. Deux ailerons ont été ajoutés pour protéger l'espace laissé vide lors de la fermeture de l'appareil pour le protéger de l'intrusion de liquides ou de débris. L'écran a été renforcé avec un maillage métallique et il n'est plus possible de retirer sa couche supérieure qui passe désormais sous le châssis encadrant la dalle.

Ces ajustements se ressentent à l'usage : l'ouverture et la fermeture du Fold sont plus contrôlées et paraissent moins brutales qu'auparavant. Mais l'appareil reste plus compliqué à prendre en main qu'un smartphone classique. Les usages du petit écran sont assez limités et le grand écran n'est pas manipulable à une main. Beaucoup plus lourd qu'un iPhone, il n'est pas non plus très discret lorsqu'on l'ouvre dans un environnement bondé, comme les transports en commun, où il suscite inévitablement la curiosité.

Samsung met l'accent sur la pédagogie pour encadrer le lancement de ce produit d'avant-garde et éduquer le public. Une liste de recommandations est fournie à l'achat pour prévenir les utilisateurs de ne pas glisser le Fold dans la même poche qu'une carte bancaire, de l'éloigner des objets craignant les champs magnétiques, de ne pas utiliser d'objet contondant pour le manipuler, de ne pas l'immerger dans un liquide (il n'est pas protégé par un indice IP) et de ne pas retirer le fameux film protecteur collé à son écran.

Il faut se rendre en boutique pour l'acheter

Afin d'être certain que ces mises en garde soient parfaitement intégrées par les consommateurs, Samsung met en place un mode de distribution limité. Le Fold ne sera proposé que dans une trentaine de magasins sélectionnés à Paris et dans les grandes villes (la liste est disponible à cette adresse) où des vendeurs formés par la marque expliqueront en détail le bon usage du produit. Il sera possible d'acheter le smartphone en ligne mais il faudra se déplacer en boutique pour le récupérer et bénéficier de la formation.



Samsung n'annonce aucun objectif de ventes mais espère écouler au moins plusieurs milliers de Fold en France. La marque ne se fixe pas de limite et ajustera les stocks en fonction de la demande. Vendu 2.020 euros, le smartphone sera fourni avec une paire de Galaxy Buds, une coque de protection et un an d'assurance Samsung Care+ (à activer après l'achat) garantissant l'appareil contre la casse et l'oxydation car il n'est pas étanche. Le Fold est une édition limitée dans le temps. Il ne sera plus possible de l'acquérir en 2020, où il devrait laisser place à la seconde génération de smartphone pliable du constructeur coréen.