Twitter Spaces, le concurrent de Clubhouse, débarque sur Android

publié le 03/03/2021 à 20:22

La fonctionnalité était dans les tuyaux depuis plusieurs mois. Le succès récent de Clubhouse lui donne une caisse de résonance inattendue. Twitter a commencé à déployer mercredi Spaces sur les smartphones Android. Ce nouvel outil, accessible depuis fin 2020 aux utilisateurs de la version bêta de son application pour iPhone, permet de créer des salons de discussions audio pour échanger ou simplement écouter des conversations sur des sujets divers et variés en compagnie d'autres membres de Twitter.

Les utilisateurs de Twitter Spaces sur Android ne peuvent pas encore exploiter toutes les fonctionnalités de l'application. "Utilisateurs d’Android, notre bêta est en pleine expansion ! À partir d’aujourd’hui, vous pourrez vous inscrire et discuter dans n’importe quel Space (‘espace’). Bientôt, vous pourrez créer votre propre Space, mais nous sommes encore en train de mettre certaines choses au point", explique Twitter. La création des espaces de discussion est réservée aux internautes disposant d'un iPhone pour l'heure. Mais la fonction devrait être déployée auprès du grand public au cours de l'année.

Les espaces de conférence téléphonique sont également au coeur de Clubhouse, qui a dépassé récemment les 10 millions d'utilisateurs avec ses "rooms" mêlant célébrités - Mark Zuckberberg, Elon Musk et Xavier Niel y ont fait des apparitions -, entrepreneurs, journalistes, communicants et inconnus technophiles. Mais l'application américaine est seulement disponible sur l'App Store et repose sur un système d'invitations qui lui confère un vernis élitiste.

Fort de quelque 190 millions d'utilisateurs mensuels à travers le monde, Twitter espère bien démocratiser cet usage auprès du grand public. Inspiré par le succès des podcasts et l'usage en plein essor des notes vocales, le réseau social a fait du format audio une priorité. Une fonctionnalité permettant de publier des tweets vocaux dans la limite de 140 secondes a été introduite l'an passé. L'entreprise a aussi ajouté récemment en Inde la possibilité d'échanger directement en messages privés avec des notes vocales. Facebook lorgne aussi sur ce marché à travers le projet Fireside.