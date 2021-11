Qu'est-ce que GETTR, le réseau social qui séduit l'extrême droite ?

"Bienvenue sur GETTR à Antoine Diers, un soutien important du candidat à la présidentielle française Éric Zemmour ! À suivre assurément !" Dans un post du 6 novembre, relayé par le compte officiel de GETTR France, Jason Miller, fondateur du réseau social, se félicite de l'arrivée du porte-parole des "amis d'Éric Zemmour", Antoine Diers.

Ce n'est pas la première personnalité de l'extrême droite française à rejoindre le nouveau réseau social GETTR, créé en juillet dernier par un ancien protégé de Donald Trump. Fondé sur les "principes de la liberté d'expression, de la pensée indépendante" et le "rejet de la censure politique et de la cancel culture", cette copie conforme de Twitter se classe, le 9 novembre, au 8ème rang des applications les plus téléchargées en France sur l'App Store dans la catégorie "Réseaux sociaux".

3 millions d'utilisateurs à travers le monde

Son responsable en France, Alister Rivière, annonçait à Boulevard Voltaire mi-octobre que GETTR comptait déjà 3 millions d'utilisateurs dans le monde, en particulier aux Etats-Unis et au Brésil - le président Jair Bolsonaro ayant lui-même rejoint le réseau social. Côté français, ce sont des "influenceurs patriotes" qui tentent de populariser la plateforme, où ils ne seront pas "censurés" par les GAFAM.

Papacito, qui avait défrayé la chronique en juin dernier pour avoir mis en scène l'assassinat d'un "gauchiste" dans une vidéo, ou Thaïs D'Escufon, ex porte-parole de Génération Identitaire, comptent déjà plusieurs milliers d'abonnés en quelques jours. Anecdotique à côté des 75.000 abonnés du vice-président du Rassemblement National Louis Aliot.

Toutefois, le réseau social se défend d'être le refuge uniquement de l'extrême droite. "GETTR est une plateforme pour la liberté d'expression pour tous, et nous accueillons les utilisateurs de toutes couleurs politiques", a confié une représentante de la plateforme à La Tribune.