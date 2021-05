Pourquoi Elon Musk et Tesla tournent le dos aux bitcoins

et AFP

publié le 13/05/2021 à 17:49

Fin du bitcoin pour Tesla. Elon Musk a annoncé mercredi 12 mai que son entreprise de véhicules électriques n'acceptait plus le bitcoin comme moyen de paiement. Le milliardaire a mis en avant pour justifier cette décision son souci de préserver l'environnement, le minage de bitcoins consommant beaucoup d'électricité.

"Tesla a suspendu les achats de voitures avec des bitcoins. Nous sommes inquiets du recours de plus en plus important aux combustibles riches en carbone pour miner des bitcoins, surtout le charbon, qui a les pires émissions (de gaz à effet de serre) de tous les combustibles", a tweeté Elon Musk.

Fin mars, l'homme d'affaires avait pourtant misé beaucoup sur la cryptomonnaie. Sa société avait investi en début d'année 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin. A la fin du premier trimestre, son portefeuille valait 2,48 milliards de dollars, d'après un document boursier publié fin avril. Son tweet "Vous pouvez maintenant acheter une Tesla en bitcoin" avait fait grimper le prix de la devise virtuelle.

Un revirement brutal et étonnant

"La cryptomonnaie est une bonne idée à plein de niveaux et nous pensons qu'elle a un avenir prometteur, mais cela ne doit pas compromettre l'environnement", a expliqué Elon Musk. "Tesla ne vendra pas de bitcoins et nous l'utiliserons pour des transactions dès que les mines seront alimentées par des énergies plus durables", a-t-il ajouté.

Cette annonce surprise constitue un revers pour la cryptomonnaie. "Faire marche arrière trois mois plus tard est très surprenant et déroutant à la fois pour Tesla et les investisseurs en cryptomonnaie", analyse Daniel Ives, analyste de Wedbush.

Quel est l'impact du bitcoin sur l'environnement ?

La revue scientifique Nature a publié la semaine dernière une étude montrant que le minage de bitcoins en Chine, qui alimente près de 80% du commerce mondial de cryptomonnaies, risque de compromettre les objectifs climatiques du pays. Selon l'étude, si rien n'est fait, les mines informatiques chinoises produiront 130,50 millions de tonnes métriques d'émissions de dioxyde de carbone d'ici 2024, soit près du total des émissions annuelles de gaz à effet de serre de l'Italie ou de l'Arabie saoudite.