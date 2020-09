publié le 17/09/2020 à 11:29

Dans la bataille des consoles de nouvelle génération, Microsoft et Sony jouent désormais cartes sur table. Une semaine après la présentation de la nouvelle Xbox, Sony a dévoilé jeudi 16 septembre le calendrier de commercialisation et les prix de sa future PlayStation 5. Les gamers français devront patienter jusqu'au 19 novembre pour se procurer la nouvelle console, qui sortira une semaine plus tôt aux Etats-Unis, au Japon et dans une demi-douzaine de marchés. Elle affrontera les machines de Microsoft qui seront commercialisées dès le 10 novembre. Mais Sony a déjà ouvert les précommandes de sa console qui s'affiche depuis jeudi chez les e-ecommerçants français.

Comme la future Xbox, la PlayStation 5 sera déclinée en deux modèles. L'édition standard sera vendue 499 euros. Une édition digitale sera proposée 100 euros moins chère sans lecteur de disque. Il faudra acheter les jeux sur la boutique en ligne de Sony et les télécharger sur la console. Microsoft suit la même stratégie avec une Xbox Series X à 499 euros et une Digital Edition allégée à 299 euros.

Sony et Microsoft espèrent battre des records de ventes lors des fêtes de fin d'année avec leurs nouvelles plateformes. Les constructeurs sont convaincus que le confinement et la pandémie sont susceptibles de pousser davantage de consommateurs à se tourner vers les divertissements virtuels. En sept ans, la PS4 s'est écoulée à plus de 110 millions d'exemplaires à travers le monde, contre un peu moins de 50 millions d'unités pour la Xbox One. Les consoles de nouvelle génération promettent des qualités graphiques supérieures et des temps de chargement réduits à quelques secondes pour une expérience plus véloce.

Pour accompagner le lancement de sa future console, Sony prévoit de commercialiser plusieurs jeux très attendus par les gamers comme le nouveau volet de la saga de jeu de rôle Final Fantasy XVI, la suite de Marvel's Spider-Man, un jeu dans l'univers de Harry Potter et un remake de L'odyssée d'Abe, Oddworld : Soulstorm. L'éditeur japonais a aussi confirmé la disponibilité du prochain Call of Duty : Black Ops Cold et Assassin's Creed Valhall au lancement de la console. Le prix des jeux pourra grimper jusqu'à 79,99 euros en Europe. Celui des manettes est aussi en hausse à 70 euros, contre 60 euros actuellement.

> Call of Duty: Black Ops Cold War - Nowhere Left to Run Teaser Trailer | PS5