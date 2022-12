"Place de la paix" : quand des vidéastes de la plateforme Twitch luttent contre le cyberharcèlement

Twitch a cumulé plus de 1.000 milliards de minutes de visionnage en 2020

Mettre fin au fléau du harcèlement en ligne. Alors que la plateforme Twitch est régulièrement pointée du doigt pour son manque d'initiative pour mettre fin aux campagnes de cyberharcèlement, visant notamment les créatrices présentent sur le site, les streamers veulent affronter le problème.

Pour tenter d'y mettre fin, ou a minima de rendre la vie des harceleurs plus compliquée, le streamer RebeuDeter vient d'annoncer la mise en ligne d'un programme informatique permettant de partager au sein d'un réseau, nommé Place de la paix (PDP), leur liste d'utilisateurs bannis pour sexisme, misogynie ou pour avoir posté messages racistes.

"Il y a beaucoup de sexisme, de misogynie dans le stream. Les meufs (…) n’ont pas le droit de respirer. On ne pouvait pas continuer notre activité sans essayer, à notre échelle, de changer ça", a-t-il expliqué lors de la présentation de son projet.

"Une fois qu’une personne se fait mentionner par le bot (diminutif de robot), elle est mise sous silence dans toutes les chaînes de streameur présentes dans le réseau PDP. Elle ne pourra plus y écrire de message pendant 24h, jusqu’à qu’une autre équipe de modération lève ou valide cette suspension de façon définitive", précise le vidéaste dans une série de tweets postés le 20 décembre dernier.

"Se serrer les coudes" pour mettre fin au fléau

Le streameur RebeuDeter indique que son projet n'a pas vocation à être permanent. Pour autant, "l'outil existera jusqu’à [ce que] que les partages de banlist (liste des utilisateurs bannis, ndlr) [puissent] être étendus à plus de 30 comptes". Selon lui, une telle évolution pourrait être dissuasive : "[cela] peut poser un réel problème d’être [banni] de 100 chaînes" simultanément.

Pour l'heure, on ne connaît pas le nombre de créateurs présents sur la plateforme Twitch qui ont rejoint le réseau "Place de la paix". RebeuDeter indique espérer qu'un maximum de ses confrères et consœurs se joignent à lui. L'objectif étant "de se serrer les coudes avec les streameuses qui subissent toute l’année" la violence des messages d'insulte, sexistes, racistes ou misogynes, "et ce, depuis bien trop longtemps".

Cette initiative pourrait bien faire bouge de neige. En effet, RebeuDeter compte plus de 1 million d'abonnés sur Twitch et deux fois plus sur Twitter. Il a lancé ce projet aux côtés d'Amnimatue qui frôle la barre des deux millions d'abonnés, quant à lui.

