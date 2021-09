C'est une boulette aux conséquences fâcheuses pour le Premier ministre. Depuis ce week-end, le QR code de Jean Castex est accessible en quelques clics sur les réseaux sociaux. Une photo diffusée par une agence de presse et publiée par certains médias permet de discerner le passe sanitaire du locataire de Matignon. En zoomant, il est possible de scanner le certificat pour obtenir son statut vaccinal. Il est aussi possible de le télécharger dans TousAntiCovid pour une utilisation frauduleuse.

Le cliché en question a été pris le 13 septembre, explique Libération, à l'occasion d'un déplacement du Premier ministre dans un Ehpad des Hauts-de-Seine. Le photographe a immortalisé le moment où Jean Castex a présenté son smartphone pour faire scanner son QR code.

Quelques jours plus tard, des internautes ont repéré l'image et commencé à s'étonner sur les réseaux sociaux. "Game over, j'ai le QR code de vaccination du Premier ministre. Jean Castex promis je l'ai obtenu de manière légale et j'en ferai pas n'importe quoi, appelez-moi si vous voulez un coup de main en cybersécurité", a par exemple lancé le 18 septembre sur Twitter Mathis Hammel, directeur recherche et développement de Sogeti, une entreprise de cybersécurité.

Le code 2D-Doc de Jean Castex inscrit sur liste noire

Le problème a rapidement été remonté aux services du gouvernement. La photo a été supprimée de la base de données de l'agence de presse et des médias où elle illustrait des articles. Mais des copies sont toujours accessibles sur les réseaux sociaux après quelques recherches.

Pour prévenir une utilisation malveillante du certificat du Premier ministre, le QR code a été inscrit sur la liste noire de TousAntiCovid, indique le cabinet de Jean Castex à RTL, afin qu'il ne puisse plus être scanné par l'application TousAntiCovid Verif pour accéder à des lieux publics. Mais les deux applications doivent probablement être mises à jour pour prendre en compte ce changement. Nous avons contacté le cabinet du secrétariat d'État au Numérique pour faire la lumière sur le fonctionnement de cette liste noire.

Par ailleurs, aucune action ne sera menée contre l'agence de presse et les médias qui ont diffusé le certificat de Jean Castex. Le cabinet du Premier ministre y voit plutôt "un rappel utile à chacun qu'un QR code contient des informations privées qui ne doivent pas être diffusées et qu'il est important de faire preuve de vigilance".