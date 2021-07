Nouvelle Switch : écran, mémoire, prix... Que va changer le modèle lancé le 8 octobre ?

Après plusieurs semaines d'attente, Nintendo a annoncé mardi 6 juillet le lancement de la nouvelle version de sa célèbre console de jeu portable Switch le 8 octobre prochain au prix de 350 euros, 50 euros de plus que la version actuelle.

Les fans qui espéraient une version haut de gamme de la machine en seront quelque peu pour leurs frais. Au sortir d'une année de pandémie durant laquelle les ventes de Switch ont explosé, l'éditeur japonais joue la sécurité en apportant des améliorations convenues à son best-seller.

Alors que les rumeurs annonçaient la prise en charge d'une définition 4K et de la technologie DLSS de Nvidia pour améliorer les performances graphiques de l'appareil, voire l'intégration d'un nouveau processeur et une meilleure mémoire vive, la future Switch fait l'impasse sur ces caractéristiques.

Écran OLED, mémoire doublée et nouvelle béquille

Le modèle officialisé hier se contente d'ajouter un écran OLED plus grand (de presque 7 pouces), qui promet des couleurs plus intenses et des contrastes plus marqués. Elle gagne aussi une capacité de mémoire doublée à 64 gigaoctets et une béquille réglable pour poser la console sur une table en jouant à plusieurs. Un port ethernet vient compléter la connectivité Wi-Fi pour améliorer le jeu en ligne. Mais le support du Bluetooth audio, pour connecter un casque ou des écouteurs sans fil, n'est toujours pas au programme.

La nouvelle Switch permettra donc toujours de jouer en résolution 720p ou en 1080p sur un téléviseur. Elle sera disponible en deux coloris rouge et bleu ou blanc et sera compatible avec les accessoires des autres modèles de la gamme, à commencer par les Joy-Con. L'ancien modèle reste au catalogue au prix de 299 euros pour l'heure.

La nouvelle console "est une excellente option pour les joueurs qui souhaitent découvrir le nouvel écran aux couleurs vibrantes lorsqu'ils jouent en mode portable et sur une table" ainsi que sur un écran de télévision, a déclaré Doug Bowser, président de Nintendo of America. "Avec l'ajout de ce nouveau modèle à la famille des systèmes Nintendo Switch, les clients ont un choix supplémentaire d'un modèle qui correspond le mieux à l'expérience de jeu qu'ils désirent", ajoute-t-il.

Portée par des franchises de jeux comme Mario, Donkey Kong, Zelda et Animal Crossing, la Switch s'est vendue à plus de 28 millions d'exemplaires l'an passé, pour un total de 84 millions d'unités depuis son lancement.