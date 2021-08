Avec plus d'un million de participants, le concours de pronostics Mon Petit Prono a cartonné durant l'Euro, poussant de nombreux néophytes à suivre la compétition de près aux côtés des passionnés de foot. Ces derniers vont retrouver à partir du 6 août leur feuilleton hebdomadaire favori, la Ligue 1, et avec elle, la désormais célèbre simulation de "fantasy football" Mon Petit Gazon qui pimente chaque journée de championnat depuis maintenant dix ans.

Cette nouvelle saison marque un tournant dans la courte mais déjà riche histoire de "MPG". Désireux d'optimiser l'allocation de ses ressources, l'éditeur du jeu a décidé de baisser le pavillon de son site Internet cet été afin de mieux se consacrer au développement de son application mobile qui a fait peau neuve courant juillet avec de nombreuses nouveautés à la clé.

Le concept de "MPG" ne change pas : chaque weekend, des centaines de milliers de passionnés de football vont s'affronter à la tête d'équipes virtuelles, bâties lors de sessions de mercato rythmées, dans le but de triompher de leurs adversaires au gré des performances réelles des joueurs alignés dans leurs XI et des bonus dégainés avec plus ou moins de réussite.

Mercato : des enchères aléatoires automatiques pour les retardataires

Désireuse de proposer une expérience plus fluide, la startup a revu la partie "mercato" de MPG. Les enchères sont désormais fermées automatiquement selon un calendrier fixé à l'avance (par exemple, 48h après le premier tour puis 24h pour chaque tour suivant) de façon à ce que les participants n'aient pas à attendre trop longtemps les retardataires. Ces derniers se voient alors attribuer des enchères aléatoires déterminées par "un algorithme pas complètement stupide" qui proposera "un peu au-dessus de la valeur des joueurs sans être déraisonnable toutefois", précise Martin Jaglin, cofondateur de MPG, joint par RTL.

Le site Internet ne permet plus d'accéder aux fonctionnalités du jeu mais un onglet "data mercato" reste ouvert pour permettre aux participants de présélectionner leurs joueurs avec de nombreuses statistiques à l'appui puis d'exporter leur liste dans l'application via un QR code pour effectuer leurs enchères.

Un nouveau mode tournoi à élimination directe

La principale nouveauté de cette nouvelle saison réside dans l'ajout d'un mode tournoi, un système de coupe à élimination directe entre 10 et un nombre illimité de joueurs qui s'affrontent à chaque journée avec une sélection de 18 joueurs dans la limite de 250 millions d'euros de valeur cumulée de l'effectif et de trois joueurs maximum par club. En cas de match nul, prime à la meilleure moyenne des joueurs alignés. "On nous demandait souvent l'adrénaline de l'élimination directe. On peut être sorti à chaque journée de championnat. Ça va rebooster un peu les weekends des joueurs à la traîne dans leur ligue classique", résume Martin Jaglin.

Outre une nouvelle interface pour les "lives" des rencontres et l'ajout d'un centre de notifications, les joueurs pourront profiter cette saison d'un brief d'avant-match gratuit pour accéder aux dernières informations et statistiques sur leur équipe, le brief de l'adversaire restant proposé en option payante. Il sera aussi possible de modifier l'administrateur d'une ligue et de basculer du système de notation MPG à celui du journal L'Équipe en cours de saison. Pour éviter les fins de championnat faussées, les déserteurs continueront d'aligner leur équipe avec la dernière composition enregistrée. Enfin, un résumé condensé sera proposé à la fin de chaque ligue, y compris pour les compétitions passées.

Objectif million

Sorti relativement indemne de la crise sanitaire avec 500.000 utilisateurs actifs mensuels et 900.000 participants à l'année la saison passée, MPG espère dépasser le million d'ici la fin d'année 2022. La diffusion en clair de la Ligue 2 sur la chaîne L'Équipe pourrait l'y aider alors que la compétition rassemblait déjà entre 30.000 et 50.000 participants sur MPG la saison passée.



La startup mise aussi sur une croissance de l'adoption des options payantes qui représentaient l'an passé entre 20% et 30% de ses revenus qui sont toujours issus pour l'essentiel de la publicité et des partenariats. La reprise de la Ligue 1 avant la fin du marché des transferts devrait notamment favoriser le "mode expert", qui permet aux participants d'une ligue de profiter d'un mercato permanent et des mises à jour des cotes des joueurs du championnat pour ajuster leurs effectifs tout le long de la saison.