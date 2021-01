publié le 22/01/2021 à 04:30

Bientôt une nouvelle étape dans la courte mais riche histoire de Mon Petit Gazon, la simulation de fantasy football qui a pimenté le feuilleton de la Ligue 1 en permettant à plus de 500.000 passionnés de football de s'affronter tous les week-end à la tête d'équipes virtuelles, dont les résultats dépendaient des performances réelles des joueurs sur le terrain.

L'éditeur de MPG a décidé de baisser le pavillon de son site Internet à la fin de la saison pour mieux se consacrer à sa simulation mobile. Cinq ans après son lancement, une nouvelle version de l'app sera proposée cet été avec une architecture repensée et des fonctionnalités enrichies.

"Les utilisateurs pourront par exemple accéder aux statistiques des joueurs directement dans l'onglet 'mercato' sans avoir à ouvrir plusieurs onglets", explique Martin Jaglin, cofondateur de MPG, joint par RTL. "La page entraîneur sera également enrichie par l'état de forme des joueurs et différentes données pour les aider dans leur sélection. Il sera aussi possible d'accéder aux détails des anciens matches des ligues terminées".

Moins de 15% des joueurs utilisent le site aujourd'hui

Cette décision s'est imposée naturellement aux créateurs de MPG. Le site Internet est utilisé par moins de 15% des utilisateurs, contre 96% pour l'application, et sa maintenance génère des coûts importants pour la start-up. Cette évolution a aussi été dictée par la nécessité de changer l'architecture de l'application pour répondre aux exigences de l'App Store.

L'éditeur de MPG y voit une opportunité pour proposer un produit plus fluide et plus performant après "cinq années à rajouter des briques à la version initiale qui devenait un peu Frankenstein", selon Martin Jaglin.

Au fil des ans, différentes fonctionnalités ont été intégrées à l'application, certaines gratuites, d'autres payantes, comme la possibilité de jouer avec les championnats anglais, espagnol, italien et la Ligue 2, de créer des championnats multi-ligues en entreprise avec un système de montée et de descente, de disposer d'un mercato permanent le temps d'une saison ou de personnaliser le maillot de son équipe.

Les options payantes représentent aujourd'hui entre 20 et 30% des revenus de la start-up qui se finance toujours essentiellement par la publicité et les partenariats.

Le jeu Mon Petit Prono relancé pour l'Euro 2021

Malgré l'arrêt prématuré de la Ligue 1 la saison passée et un mercato décalé jusqu'à octobre, MPG est sorti relativement indemne de la crise sanitaire jusqu'à présent. "On est sur les mêmes chiffres que l'an dernier, à savoir 500.000 utilisateurs actifs chaque mois et des pics compris entre 700.000 et 900.000 utilisateurs en début et en fin de saison", explique Martin Jaglin.



Avec la généralisation du télétravail, la pandémie a surtout porté atteinte à "la dimension sociale" de MPG. "Les gens ne vont plus dans les bars et ne parlent plus à la machine à café le lundi matin pour débriefer les résultats du week-end", regrette Martin Jaglin.



Si la situation sanitaire le permet, l'été promet d'être riche pour la start-up. En plus de la mise à jour de son application, MPG prévoit de relancer son jeu de pronostic Mon Petit Prono pour l'Euro 2021. Avec plus de 800.000 utilisateurs au compteur, l'initiative avait connu un franc succès lors de la Coupe du monde 2018 et permis à MPG de voir sa popularité dépasser le simple cercle des passionnés de football.