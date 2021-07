Ligue 1 : les affiches de cette 1e journée de championnat

C'est parti pour une nouvelle saison pour les vingt clubs de l'élite du football français. Après une saison 2020-2021 à suspense où le LOSC avait finalement été sacré lors de la dernière journée, qui lui succédera ?

Et ce sont Monaco et Nantes qui vont ouvrir le bal de cette nouvelle saison. Les deux clubs lanceront les hostilités dès vendredi 6 août à 21 heures. Le match se déroulera au Stade Louis II entre les Monégasques qui avaient terminé troisième l'an passé et les Canaries qui eux, avaient échappé de peu à la relégation en Ligue 2.

Lyon prendra le relais samedi 7 août à 17 heures. Les lyonnais recevront Brest au Parc OL. Il s'agira du premier match de championnat pour Peter Bosz, le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais qui avait été nommé le 1e juillet 2021, en remplacement de Rudi Garcia.

Le PSG d'entrée pour Troyes

Vainqueur de Ligue 2 durant la saison 2020-2021, l'ESTAC fait donc son grand retour en Ligue 1 après avoir été promu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Troyes ne sera pas épargné pour son premier match de la saison au sein de l'élite. Les hommes de Laurent Batlles recevront le Paris Saint Germain au Stade de l'Aube. Alors que le titre leur avait échappé la saison passé, le PSG qui avait terminé deuxième aura à cœur de frapper fort dès la première journée de championnat. Un match à suivre samedi 7 août à 21 heures.

Rennes-Lens à 13 heures

Dimanche 8 août, début d'après-midi, Rennes-Lens. Dès 13 heures, les deux clubs se rencontreront sur la pelouse du Roazhon Park. Un match entre les deux équipes qui devrait être corsé. Les deux clubs avaient terminé respectivement sixième et septième de la Ligue 1 l'année dernière, juste aux portes de l'Europe.

Le multiplex du dimanche

Comme la saison passée, le multiplex de 15 heures du dimanche sera toujours là. Au programme de ce multiplex, quatre matches en simultané. Saint-Étienne affrontera Lorient. Autre match, celui entre Nice et Reims. Les Angevins, eux, feront le déplacement à Strasbourg. Pour finir, Bordeaux qui a échappé de peu à la descente en Ligue 2, recevra le promu Clermont-Ferrand.

Metz-Lille et Montpellier-Marseille

Une fois le multiplex terminé, pas de répit pour les amoureux du ballon rond. Le Champion de France en titre, Lille, se déplacera à Metz. Les deux clubs s'affronteront à 17 heures au Stade Saint-Symphorien.

Enfin ce sera Montpellier et Marseille qui clôtureront cette 1ere journée de championnat. Les Olympiens se déplaceront au Stade le la Mosson dimanche 8 août pour une rencontre qui débutera à 20 heures 45.