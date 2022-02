Mon espace santé, le dossier médical numérique activé pour tous les Français à partir de jeudi

Retardé d'un mois par la cinquième vague de coronavirus, Mon Espace Santé est déployé en France ce jeudi 3 février. Créé automatiquement pour toutes les personnes affiliées à l'Assurance maladie, ce nouveau service public à vocation à rassembler au sein d'une même plateforme toutes les données de santé des Français. Une nouvelle révolution du système de santé comparable au déploiement de la carte Vitale il y a 25 ans, selon le ministère de la Santé.

Le dossier médical informatisé est un projet de longue date des autorités. Imaginé sous Sarkozy, il a connu une première concrétisation avec le Dossier Médical Partagé, le fameux DMP qui n'a pas suscité l'adhésion escomptée des Français, seulement 10 millions à l'utiliser à ce jour, et officiellement abandonné cet été pour être intégré au nouveau dispositif.

En phase de test depuis six mois, Mon Espace Santé sera proposé à tous les Français, y compris les enfants. Pour l'activer dès à présent, il faut se connecter sur le site Internet dédié (une application suivra dans les prochaines semaines) et suivre le processus indiqué, qui implique de renseigner un code de connexion à usage unique, reçu par mail ou par courrier, le numéro de sécurité sociale, la date de naissance et le numéro de série de la carte Vitale. Sans action de leur part, les assurés verront leur espace automatiquement créé d'ici cet été.

Il est possible de s'y opposer en exprimant un refus

La création d'un espace personnel est automatique mais il est possible de s'y opposer en sélectionnant l'option "Je m'oppose à la création de Mon espace santé" avant la fin du processus d'activation du compte sur la plateforme en ligne. Cette action donnera lieu à l'envoi d'un code à activer dans un délai de six semaines, sans quoi le patient verra son espace automatiquement créé.

Il est possibe de ne pas activer son espace personnel Crédit : Mon Espace Santé

Il est aussi possible également de s’opposer à la création de son espace personnel en contactant le support téléphonique au 3422 (service gratuit + prix d’un appel, disponible de 08h30 à 17h30 du lundi au vendredi) et en communiquant au conseiller le code confidentiel communiqué dans le courrier ou le courriel d’information reçu, son numéro de sécurité sociale et le numéro de série de sa carte Vitale. Il sera possible de demander la désactivation de son espace après l'avoir utilisé. Les données resteront alors archivées pendant dix ans.

Attention : le lancement du dispositif est une invitation à redoubler de vigilance. II y a fort à parier que cette actualité donnera lieu à de multiples tentatives de phishing, avec des personnes se faisant passer pour de faux conseillers "Mon Espace Santé" par mail, SMS ou au téléphone afin de dérober des données personnelles ou de l'argent aux usagers les moins alertes.

Quelles informations contient Mon espace santé ?

Ce dossier médical numérique doit permettre aux Français de "conserver et d'accéder à leurs données de santé en toute confiance et en sécurité", indique le ministère. Comme l'ancien Dossier Médical Partagé, il est destiné à devenir le carnet de santé numérique des Français qui pourront y stocker tous leurs documents médicaux et leur historique de suivi.

Ont vocation à y figurer les résultats d'analyse, les ordonnances, les vaccins et leurs dates, les traitements suivis, les allergies et les comptes-rendus d'hospitalisation. Les patients peuvent y ajouter des informations complémentaires relatives à leur état de santé. Les médecins pourront avoir accès à votre espace si vous les autorisez en leur transmettant votre code d'identification national de santé afin qu'ils puissent consulter votre historique de santé.

Mon Espace Santé propose aussi plusieurs services complémentaires, comme une messagerie sécurisée, mise à disposition des assurés afin de leur permettre d'échanger avec leurs professionnels de santé dans un espace dédié et non sur des plateformes étrangères comme Gmail ou WhatsApp. Les Français pourront aussi utiliser un agenda intégré pour planifier leurs rendez-vous santé à la manière de Doctolib. Enfin, un catalogue d'applications complémentaires référencées par l'État sera ajouté dans les prochaines semaines pour proposer des services utiles aux assurés, comme la téléconsultation.

La sécurité des données est-elle garantie ?

Ce nouveau dispositif suscite évidemment des inquiétudes au sortir d'une année marquée par de nombreuses fuites de données au sein des établissements de santé. Le gouvernement, en lien avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) et la Caisse nationale de l'Assurance maladie (Cnam), assure avoir fait le nécessaire pour garantir une sécurité maximale. L'hébergement des données est assuré par des sociétés agréées Hébergeur de Données de Santé (HDS) sur des serveurs basés en France, conformément à la loi. Les autorités estiment que les données des Français seront mieux protégées dans cet espace unique plutôt qu'éparpillées dans plein de logiciels divers.