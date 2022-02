Et si la prochaine Marianne n'était pas inspirée par une célébrité mais par des milliers de Françaises ? Trois artistes et chercheurs parisiens connus pour détourner les algorithmes d'intelligence artificielle à des fins créatives entendent proposer un nouveau modèle à la figure symbolique de la République française. Hugo Caselles, Pierre Fautrel et Gauthier Vernier, membres du collectif Obvious, ont lancé le projet "Nous sommes Marianne" pour que le visage de la France soit le plus représentatif possible de la diversité des femmes de l'Hexagone.

Les artistes prévoient de récolter des images de femmes françaises et de demander à une intelligence artificielle de créer un portrait représentatif de l'ensemble de ces femmes. "Le résultat ne ressemblera à aucune des photos récoltées, mais l'IA aura utilisé chaque photo pour la réalisation de l'œuvre finale", peut-on lire sur le site du projet.

Les trois Français jouissent d'une certaine notoriété sur le marché de l'art pour leur exploration du potentiel créatif des algorithmes. Fin 2018, le collectif a vendu sa première oeuvre produite par une intelligence artificielle chez le prestigieux broker Christie's pour une valeur de 430.000 dollars.

L'IA va utiliser chaque photo pour réaliser l'oeuvre finale

"Nos travaux sont plutôt connus des collectionneurs à l'étranger mais on voulait travailler avec la France alors on a commencé à réfléchir à différents symboles du pays. Marianne s'est imposée comme un choix pertinent car sa représentation actuelle est un peu passée, selon nous. Beaucoup de Marianne ont été choisies pour leur carrière ou leur plastique. On pense qu'il est possible de faire des choses plus représentatives avec les outils numériques", explique Pierre Fautrel, l'un des cofondateurs d'Obvious, joint par RTL.fr.

Pour réaliser leurs oeuvres, les trois artistes utilisent des réseaux antagonistes générateurs, appelés les "GAN". Cette technique d'intelligence artificielle open source permet de créer des imitations parfaites d'images ou d'autres données. Le trio la détourne à des fins artistiques.

Pierre Fautrel, du collectif Obvious, à côté du tableau "Edmond de Belamy", première oeuve produite par une IA Crédit : AFP

"On donne plein d'exemples à nos algorithmes pour qu'ils s'en inspirent et recréent de nouvelles images. C'est comme si vous donniez un livre sur les maisons à un enfant. Il va remarquer qu'il y a toujours un toit, des fenêtres, une porte et souvent un arbre à côté. Il va ensuite en refaire à partir de ces exemples. Pour la toile que l'on a vendue chez Christies, on avait nourri nos algorithmes avec 10.000 portraits classiques afin qu'ils comprennent les codes de ce courant. On va faire la même chose avec les visages de femmes françaises", explique Pierre Fautrel.

Le portrait final sera abstrait

Une certitude : l'image finale de leur Marianne promet de ne pas être photoréaliste. "Nous avons fait un entraînement avec les premières données. Le résultat est intéressant, un peu baconien. Le portrait ne sera pas représentatif de la population française au sens scientifique du terme. Il s'agira d'une représentation artistique que l'on va un peu styliser pour qu'elle puisse être représentée, on l'espère, sur des supports officiels", indique l'artiste.

Pour nourrir ses algorithmes, le collectif invite les Françaises âgées de plus de 18 ans à envoyer une photo d'elles, cadrée au niveau du buste, sur fond blanc, les cheveux ne masquant pas les yeux et sans lunette avant le 10 avril prochain. À ce stade, plus de 4.700 photos ont déjà été collectées. Les artistes promettent qu'elles ne seront pas utilisées à d'autres finalités et que la base de données sera supprimée une fois le projet terminé. Plusieurs représentations de Marianne seront proposées au vote des internautes d'ici fin avril. Puis l'oeuvre finale sera soumise au prochain président de la République pour devenir le symbole du prochain quinquennat.